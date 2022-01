Hanne mistet retten på sykepenger som følge av helsekø

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– På årsbasis går jeg ned i underkant av 200.000 kroner. Det er mye penger, sier Hanne Indstø Olsen.

For et år siden ble Olsen diagnostisert med en slitasjeskade i venstre skulder. Etter planen skulle hun opereres i vår, men på grunn av koronakrisen ble hun satt i helsekø.

I Norge kan man motta full lønn under sykdom i inntil 12 måneder. Hanne ble operert i august og er fortsatt sykemeldt på grunn av rehabilitering.

For Hanne har utsatt operasjon også ført til at skulderskaden har blitt verre. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Nå har hun mistet retten på sykepenger og har søkt seg til arbeidsavklaringspenger (AAP). En ytelse som kun er 66 prosent av sykepengene.

– Timingen kunne ikke vært dårligere. Med høye strømpriser, økte renter og julehøytid blir alt dyrere, sier Olsen.

Mener det er urimelig

Fremskrittspartiet mener det er urimelig at personer med behov for behandling skal betale prisen for økte ventetider i helsevesenet.

Rett før jul fremmet de et forslag om å sikre sykepenger utover 52 uker for personer i samme situasjon som Hanne.

– Her må man sørge for at de som rammes av dette får beholde sykepengene i den perioden de trenger for å bli friske, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil utvide grensen for utbetaling av sykepenger. Foto: Torstein Bøe / NTB

Hun legger til at partiet også har fremmet forslag om at man må ta i bruk privat kapasitet for å få gjennomført flere operasjoner.

– Vet dere noe om omfanget på hvor mange som rammes av dette?

– Nei, men det er grunn til å tro at det er mange. Det er jo tusenvis av operasjoner som er utsatt. Mange har også opplevd å få utsatt operasjonen sin flere ganger, sier Listhaug.

Forslagene til Frp skal behandles på Stortinget i januar.

Har ikke blitt etablert ordninger

NRK har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet. De har fått fremlagt kritikken, men har ikke hatt anledning til å stille til intervju.

På en e-post bekrefter de likevel at det ikke har blitt etablert ordninger som forlenger sykemeldingsperioden under pandemien.

1. juli til 1. oktober i år var det imidlertid en ordning for folk som egentlig ikke hadde rett på AAP etter endt sykemeldingsperiode, forteller departementet.

Hensikten var å fange opp disse personene og gi dem AAP som erstatning likevel. Denne ordningen ble ifølge departementet svært lite brukt.

Frps forslag skal behandles på Stortinget i januar. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Håper på kompensasjon

Hanne Indstø Olsen jobber til vanlig i en barnehage. Hun er derfor svært avhengig av en velfungerende skulder.

Hadde operasjonen funnet sted i vår som planlagt, ville hun vært i jobb nå, forteller Olsen.

– Jeg ble forespeilet at jeg skulle være klar til høsten 2021. Kanskje ikke hundre prosent, men i en gradert sykemelding.

Olsen mener det er på sin plass at det blir vedtatt kompenserende tiltak.

– Jeg håper det kommer en ordning som gjør at jeg kan få etterbetalt inntektstapet jeg kommer til å måtte stå i neste år. Min situasjon er jo helt uforskyldt, sier Olsen.

Hanne er avhengig av en velfungerende skulder for å kunne jobbe. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK