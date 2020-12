Handelsfest i november: – Sjelden vi ser så store hopp

– Det er veldig høyt. Det er en veldig sterk oppgang på månedsbasis. Det er sjeldent vi ser så store hopp i detaljomsetningsindeksen fra måned til måned, sier makroanalytiker Oddmund Berg i DNB Markets til NRK.

Mens norsk økonomi ellers lider under den andre smittebølgen og nedstengingen fra november, kunne kremmerne gni seg i hendene.

Makroanalytiker i DNB Markets, Oddmund Berg. Foto: Stig B. Fiksdal / Stig B. Fiksdal

– Koronajulen

Nordmenn vrir nemlig pengebruken mot ting istedenfor tjenester når utenlandsturene uteblir, og restauranter og kulturhus stenger dørene, ifølge SSB:

Totalt er omsetningsvolumet 2,9 prosent høyere i november enn oktober, ifølge sesongjusterte tall.

Butikker som selger elektronikk økte salget med 25,8 prosent fra oktober til november.

Netthandelen økte med 12 prosent.

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, mener tallene er så sterke at nordmenn antagelig tar julehandelen tidligere.

Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette vet vi ikke, men det er god grunn til å tro at dette var koronajulen, hvor netthandelen satte nye rekorder. Netthandelen lå 51 prosent over fjoråret i november, og Posten rapporterte om 50 prosent økning i pakkevolum, sier han til NRK.

Berg tror også tallene er blitt sterkere av tidlig julehandel, og mener nedstengingen i november får nordmenn til å kjøpe flere ting.

– Det er en styrke som viser at det har gått ganske greit for husholdningene i Norge sammenlignet med andre land, sier han.

Pakkesentralen til Posten på Alnabru i Oslo har håndtert uvanlig mange pakker inn mot jul. Totalt har Posten formidlet 50 prosent flere pakker enn i fjor, som skyldes både mer netthandel og at færre får levert gavene personlig. Foto: Jil Yngland / NTB

Mer å rutte med etter rentekutt

Selv om 196.300 nordmenn var helt eller delvis arbeidsløse i november, ifølge Nav, har nordmenn flest god økonomi i koronaåret 2020.

NHO har spådd at julehandelen blir 7,6 prosent sterkere i år enn i fjor. Dørum viser til at rentekuttet fra Norges Bank ga nordmenn mer penger til overs.

Og ifølge SSB var omsetningsvolumet for hele detaljhandelen nesten 14 prosent høyere i november, enn på samme tid i fjor.

– Det reflekterer at når vi ikke kan bruke penger på tjenester, utenlandsreiser, restaurant, kino- og konsertbesøk, så har vi tatt igjen noe av det på varer. Det reflekterer igjen at kjøpekraften er blitt opprettholdt i år, sier Dørum, som gir gode velferdsordninger deler av æren for at nordmenn har mindre å frykte for fremover.

– Vaksinen har også kommet, det peker mot lyset i enden av tunnelen, sier han.