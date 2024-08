– I tidligere år, så hadde vi flere innsatte. Men de vi får inn nå, er sykere enn før.

Espen Vinje har jobbet 15 år som arrestforvarer. Han er også leder av Norsk tjenestemannslag i Sør-Øst politidistrikt.

Jobben hans nede i arresten er å passe på at de som havner bak lås og slå her, har det greit.

Dette kan være å undersøke at de puster, hindre selvskading eller roe ned anfall.

Bekymret for sikkerheten

Nylig fortalte NRK om hvordan det stadig rapporteres om flere farlige situasjoner i arresten, til tross for at det arresteres færre og færre:

Vinje er en av dem som merker at de som havner i arresten, har helt andre utfordringer enn tidligere.

På tross av den lange fartstiden, føler han ikke lenger at arbeidsplassen alltid er et trygt sted å være.

Verken for sin egen del, eller for de innsattes.

– Det er mange situasjoner som dukker opp. Men jeg vil si at det mest ubehagelige er selvskadingen.

Låst inne på disse cellene kan det være folk med alvorlige psykiske lidelser eller i tung rus. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Alene i avgjørelser som står om liv og død

Vinje er ofte alene i arresten. Det er langt fra unikt for hans yrke.

Tidligere i år skrev Politiforum om at arrestforvarere i de fleste politidistrikt i landet må jobbe mange skift alene.

Da skal egentlig ikke celledøra inn til den innsatte låses opp, før en kollega er på plass. Men hva hvis det skjer noe akutt?

– Det å se at noen for eksempel strangulerer seg inne på en av cellene, og så stå å vente på at noen skal komme, det er vanskelig, forteller Vinje.

I de tilfellene forteller arrestforvareren at han heller vrenger opp døra og begynner å gjøre det han kan.

Hvis Vinje ser at noen forsøker å skade seg selv inne på cella, må han handle raskt. Bildet er fra arresten i Bergen. Foto: Nyhetsspiller / NRK

Slike hendelser tærer på psyken til de ansatte i lengden.

– Vi i Telemark har opplevd et stort fravær de siste månedene. Det er vondt å høre at kollegaen din er hjemme fordi ikke alt har vært like greit på jobben.

Vage regler

Seksjonssjef i Politidirektoratet Torgeir Haugen sier at de er kjent med at det oppstår hendelser i arresten som er krevende å håndtere.

– De endringene som nå gjøres i arrestinstruksen, vil forhåpentligvis bedre situasjonen.

Fra 1. september stilles det krav til at man er to på jobb, dersom det er mulig med fysisk kontakt med den innsatte.

Men hvordan dette skal tolkes og løses, vil langt på vei være opp til hvert enkelt politidistrikt.

Vinje er bekymret for at instruksen kan tolkes slik at kravet om å være to på jobb, kun gjelder når den arresterte tas ut og inn av cella.

Det er ikke tilstrekkelig, mener han:

– Vi må være to hele tiden. For en sånn fysisk kontakt vet vi aldri når skjer. Det er en hendelsesstyrt ting.

Ingen midler

Det er ikke satt av penger for å oppnå kravet om flere på jobb, opplyser Politidirektoratet.

Seksjonssjefen sier han likevel er trygg på at politidistriktene kommer til å løse instruksen i tide.

– Mange distrikter har allerede innrettet seg, påpeker Haugen.

Arrestforvareren håper at hverdagen snart blir tryggere, både for de innsattes og de ansattes del. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Men på Grenland er ikke Vinje så optimistisk til at endringer er på plass i løpet av de neste ukene.

– At det blir en stor forandring før 1. september, kan jeg aldri tenke meg. Men vi er spente, og vi håper jo.