Han blir Grandiosasjefen, men skal satse på helsekost

– Å lede Orkla inn i fremtiden er på mange måter en drøm som går i oppfyllelse, sier Jaan Ivar Semlitsch (47).

Den påtroppende konsernsjefen i Orkla, Semlitsch, kommer fra toppsjefjobben i Elkjøp, og han har ledererfaring fra flere store kjeder.

En stolt styreleder og storeier i Orkla, Stein Erik Hagen, presenterte den nye konsernsjefen på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Endring må til

– Vi ønsket å finne en ekstern kandidat denne gangen som kan se på Orkla med nye friske øyne slik at vi får til nødvendig endring i årene fremover, sier styreleder Stein Erik Hagen.

Orkla landets største matvarekonsern og er dessuten en av landets ellers største selskaper med 18.000 ansatte og en omsetning på 41 milliarder kroner.

– Jeg er takknemlig for at jeg får muligheten til å lede Orkla i en ny og spennende fase for konsernet. Jeg vil bygge videre på Orklas sterke posisjon i dagligvaremarkedet og utvikle selskapet for fremtiden, sier Semlitisch selv.

Helsekost i skuddet

I stedet for å selge komfyrer, kjøleskap og PC-er skal Jaan Ivar Semlitsch nå selge pizza, leverpostei, syltetøy, vaskemidler og sjokolade til forbrukerne. Men det blir trolig ikke slagerne Grandiosa og Stabburets leverpostei som vil få størst oppmerksomhet fremover.

– Folks handle- og matvaner er i stor endring, og endringen skjer raskt. Det blir viktig for Orkla å forstå endringene fremover og tilpasse oss det, sier styreleder Hagen.

Den nye toppsjefen får blant annet i oppgave i å utvikle Orkla slik at selskapet skal tjene mer penger sunnhetsbølgen blant forbrukerne. Selskapet skal satse på vegetar og veganmat og helsekost.

Digitaliseringen bidrar også til utfordringer og raske endringer i markedet.

Merkevarer

– Jeg vil lære mye, og få oppdateringer fra styret og ansatte i Orkla. Jeg må bruke tid på å sette meg inn i bransjene som Orkla operer i, og jeg kan ennå ikke si hvor det vil bli endringer, annet enn at Orkla kommer til å forandre seg, sier den nye konsernsjefen.

Semlitisch får ansvar for noen av Norges mest kjente merkevarer. Orkla produserer blant annet Grandiosa, Nora-syltetøy, Møllers tran, Milo, Blenda, Polly, sjokolade og godteri i Nidar, Kims, Idun, Jif, Stabburet og Toro.

Semlitsch har i tillegg til bakgrunnen fra Elkjøp også hatt lederstillinger i blant annet Rema Industrier, Plantasjen og Statoil Retail. Han har også bakgrunn fra konsulentselskapet McKinsey & Company.

Semlitsch tar over etter Peter A. Ruzicka som etter mange år i sjefsstolen i Orkla gikk av 7. mai.

