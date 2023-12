Hamas: Israelske styrker stormer sykehus

Etter å ha beleiret og beskutt sykehuset i flere dager, har israelske styrker nå stormet Kamal Adwan.

Det hevder det palestinske helsedepartementet i Gaza, som ledes av Hamas.

Talsmann Ashraf al-Qudra skiver i en telegrampost at israelske styrker samlet menn – inkludert medisinsk personell – på sykehusets gårdsplass. Han uttrykker frykt for at de kan bli arrestert. Meldingen er sitert av Al Jazeera.

– Vi oppfordrer FN, Verdens helseorganisasjon og Den internasjonale Røde Kors-komiteen til å handle umiddelbart for å redde livene til de som er på sykehuset, la han til.

Sykehuset Kamal Adwan var på forhånd beleiret av israelske soldater, ifølge hjelpeorganisasjoner.

IDF har ikke kommentert påstanden enda.

364 angrep på helsetjenester

At sykehuset har vært angrepet de siste dagene, har blant annet FN kommentert.

– Praksisen av medisin er under angrep, sa Tlaleng Mofokeng, FNs spesialrapportør for retten til helse.

Minst 364 angrep på helsetjenester er registrert i det okkuperte Gaza siden 7. oktober 2023, ifølge FN. Mer enn 50 helseinstitusjoner og 190 ambulanser er også berørt.

– Som praktiserende lege kan jeg ikke fatte hva mine Gaza-kolleger tåler. De jobber mens deres kolleger og kjære er under angrep. Mange har blitt drept mens de behandlet sine pasienter.

Flere helsearbeidere er blitt såret, arrestert og internert, inkludert generaldirektøren for Gazas største sykehus, al-Shifa, som ble arrestert 23. november.

Hvor han befinner seg er ukjent.

Al-Indonesi sykehus skal ha blitt bombet 35 ganger siden 28. oktober, ifølge FN.

«Et langt mareritt»

– Det hadde vært et langt mareritt. Jeg har sett mange kolleger dø, og utallige barn mister livet unødvendig, sa Abu Safyia

Han er MedGlobals siste lege ved Kamal Adwan sykehus, skriver ABCNews.

– Teamet hos Kamal Adwan er utslitt. Vi har gjort alt vi kan for våre pasienter og samfunnet så lenge vi kunne, skriver han i nødmeldingen til MedGlobal.

– Evakuering er den eneste måten akkurat nå.

I november ble tre leger drept i et israelsk luftangrep mot sykehuset. To av dem jobbet for Leger Uten Grenser, opplyste hjelpeorganisasjoner.

I forrige uke ble det meldt at sykehuset mistet strømmen. Det ble også opplyst at alt medisinsk utstyr var ødelagt av israelske soldater og at det ikke lenger var mulig å hjelp sårede.