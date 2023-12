– Høydepunktet hvert år er halv skatt, ler Silje Wines.

Det kommer godt med til julehandelen, de ekstra pengene skal bli brukt til å kjøpe julegaver og betale strømregning.

– Det blir faktisk ikke noe igjen, innrømmer hun.

Slik fungerer halvt skattetrekk Ekspander/minimer faktaboks Nordmenn betaler skatt fordelt utover på 10,5 måned. I disse månedene betaler vi mer. Til gjengjeld trekker ikke staten skatt fra feriepenger i juni, og man betaler 50 % skatt i desember.

Vedtaket om halvt skattetrekk ble innført av LO i 1952, for å kunne gi nordmenn en mer romslig økonomi rundt juletider.

Som det kommer frem i artikkelen er dette skatt man har betalt for ellers i året. Kilde: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/slik-fungerer-halvt-skattetrekk/

– Det kommer godt med

25-åringen var inntil nylig student, og merker at levekostnadene har økt betraktelig.

– Det er fint at man får ekstra å rutte med i desember siden det er en dyr måned med jul og nyttår, sier hun.

Selv om Wines er glad for halvt skattetrekk, vet hun ikke helt hvorfor det er slik. Når NRK forteller henne at man betaler mer skatt de resterende månedene, syns hun ikke det er like gøy.

– Det er uansett kjekt å vite, sier hun.

Spar til uforutsette regninger

Ellen K. Nyhus er professor i økonomi, hun anbefaler å spare hvis man har mulighet. Foto: Ada Bjøranger

Ellen K. Nyhus er økonom og professor i markedsføring på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Hun påpeker at halvt skattetrekk er en slags hjelp fra skattemyndighetene, siden desember er en forbruksmåned i forbindelse med julefeiringen.

Avhengig av hvordan det står til med økonomien, anmoder Nyhus nordmenn til å spare noe av den ekstra inntekten til uforutsette regninger som kan komme på nyåret.

JULEHANDEL: Mange handler til jul, men ekspertene råder folk til å spare hvis de har mulighet.

– Det er også forståelig at mange bruker de ekstra midlene til å finansiere jula, sier hun.

Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim er enig. Han mener at det har vært en tøff høst for mange, og at man ikke bør ha dårlig samvittighet for å bruke mer i jula.

Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim anbefaler unge å spare på BSU. Foto: Tuva Skei Tønset

For de som ikke har vært like hardt rammet av økte priser og som får penger til overs, anbefaler også han å spare.

– Det vil fortsette å være trangt økonomisk med de høye rentene, sier Kvadsheim.

For alle unge under 34 år, anbefaler han å sette av penger på BSU før nyttår slik at man får skattefradrag for det til neste år.

– Særlig for unge som bor hjemme, kan det være lurt å spare de ekstra pengene, avslutter han med.

Tvungen sparing

Rolf Lothe er fagsjef i Skattebetalerforeningen. Foto: Fathia Mahmoud Farah / NRK

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen forteller at myndighetene ønsker at folk skal ha mer å rutte med på sommeren og til jul, derfor får nordmenn trekkfrie feriepenger i juni og halvt skattetrekk i desember.

Han er likevel tydelig på at det ikke er en gavepakke.

– Det betyr at Skatteetaten trekker mer skatt i de resterende 10,5 månedene. Det er en form for tvungen sparing fra staten, forklarer fagsjefen.

Lothe anbefaler å be arbeidsgiver om å trekke full skatt dersom man ser at man har betalt for lite skatt, for å slippe restskatt.

– Selv om det kan sitte langt inne, er det viktig å sjekke at skattekortet er riktig, og heller betale litt mer nå, anbefaler Lothe.

Skattekortet ble i dag sendt ut til 4,4 millioner nordmenn. Skatteetaten ber folk sikre at de betaler riktig skatt, særlig hvis økonomien deres har endret seg i år. Feil kan føre til at du enten betaler for mye i skatt, eller må betale restskatt.