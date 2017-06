Halvparten av norske boligblokker uten brannøvelse

Brannøvelser kan avdekke feil, og det er ikke alltid du skal rømme ut av bygningen.

Brannvesenet er bekymret og ber folk ta initiativ til å øve, når ikke styret eller eier er interessert.

– Det er skuffende tall. Styret og sameier har et ansvar for å holde øvelser. Og hver enkelt bør gjøre det av egen interesse, sier brigadesjef Tor Arne Elvrum i Oslo brann- og redningsetat.

Brannsjefen står ved siden av en stigebil som rekker tre etasjer opp, og som ved en brann derfor bare kan hjelpe et fåtall av folkene som har besvart undersøkelsen, som er utført hos Gjensidiges forsikringstakere som bor i blokk.

– Når sekundene teller så er det viktig å vite nøyaktig hvor man skal rømme. Det kan være røyk og du har høy puls og du må vite hvor du skal, sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Senest i natt var brannvesenet i Oslo ute på en blokkbrann i Grefsenkollen, hvor branndører ikke lukket seg.

– Ved en brannøvelse kan du avdekke en del ting. I natt hadde vi erfaring med branndører som stod åpne og du fikk mer spredning av røyken. En brannøvelse kan avdekke slike ting, i tillegg til at du vet hvor du skal bevege deg.

I natt brant det i en boligblokk på Grefsenkollen, men ingen ble alvorlig skadet. Foto: Helle Fjelldalen

Ingen omkom i brannen natt til lørdag.

– Ikke røm ut

Mange husker mordbrannen i Urtegata som drepte seks mennesker. Fem av dem ble funnet i korridorer og trappeoppgang. En brannøvelse trenger ikke nødvendigvis bety at du skal rømme ut.

– Det kan like gjerne være et scenario at du åpner døra og ser røyk i korridoren. Da skal du ikke rømme gjennom røyk. Lukk dørene og vinduer, sier brigadesjefen bestemt.

En del bygninger har også ulogiske rømningsveier.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Vi har eksempler hvor rømningsveien ikke er rett ned. Du må kanskje opp en etasje, bort og så ned. Og fomler du da, kan det bli fatalt, sier Rysstad.

Brannen i boligblokken i Grenfell Tower i London for ti dager siden har hittil kostet 79 menneskeliv. Flere sier de ikke hørte noen brannalarm.

For få varslingsanlegg

Undersøkelsen til Gjensidige viser at bare 37 prosent har automatisk brannvarslingsanlegg som dekker hele bygningen.

– De fleste har røykvarslere. Det beste er å ha et automatisk anlegg som fungerer for hele blokka. Vi skulle gjerne sett flere automatiske brannvarslinganlegg, sier Rysstad.

Brigadesjefen har flere eksempler på at øvelser eller instruksjoner har reddet liv

– Vi har historien fra Scandinavian Star hvor en gutt reddet hele familien fordi han visste hvor rømningsveiene var og fulgte disse ut. Kommer du til et hotell eller en bår, gå ruten slik at du vet hvor du skal gå hvis det brenner, sier Elvrum.