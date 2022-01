Halvparten av koronapasientene lagt inn av andre årsaker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer frem i ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Antallet innleggelser for covid-19 (hovedårsak) fortsetter å synke, sannsynligvis fordi omikron-varianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, skriver FHI i rapporten.

218 pasienter med covid-19 ble lagt inn på norske sykehus i uke 2. 106 av dem hadde en annen hovedårsak til innleggelsen enn covid-19.

– Det er på grunn av at vi har et høyt smittetrykk i samfunnet. Hvis man kommer på sykehus av en annen årsak kan det hende man har covid-19 i tillegg, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NRK.

Line Vold er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Foto: Torstein Bøe

Det siste døgnet ble det registrert 15.367 nye smittetilfeller.

Onsdag var 240 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på to pasienter fra dagen før.

Nær halvering på intensiven

Koronapasientene utgjør 2,5 prosent av alle innlagte på sykehus i Norge. Det har også vært en nær halvering av nye innlagte med covid-19 på intensivavdelingene.

– Risikoen for alvorlig forløp på grunn av omikron-smitte, er vesentlig lavere enn med delta. Det ser vi også på innleggelsene, som ikke har skutt i været, på samme måte som smittetallene, sier Vold videre.

Totalt ble 18 nye koronapasienter lagt inn på intensivavdelingene i uke 2. Det er en nedgang på 42 prosent fra uke 1.

Ti omikron-dødsfall i Norge

Svært få av dem som legges inn på intensiven har omikron.

– Det gjør de i liten grad så langt, så dette er noe vi følger med på. Det er signaler også internasjonalt om at det kanskje er redusert risiko for behov for intensivinnleggelse, hvis du først er lagt inn. Det føyer seg inn i bildet av at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn delta, sier Vold.

Så langt er det registrert 10 koronadødsfall med omikron i Norge, ifølge Vold.

FÆRRE HAVNER HER: Her på intensivavdelingen på Ahus havner noen av de aller sykeste koronapasientene. Nye tall viser at stadig færre av dem som blir smittet av korona havner her. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Undervariant skyter fart

En mer smittsom undervariant av omikron med navn BA. 2 er på full fremmarsj i Norge, melder Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport. Varianten øker tilsvarende i Sverige og Danmark.

– Egenskapene til viruset er ikke kjent annet enn at denne er mer smittsom enn BA. 1 og øker tilsvarende i Danmark og Sverige og kan se ut til å ta over for BA. 1 allerede, skriver FHI i rapporten.

Tallet på påviste tilfeller av BA. 2 økte fra 7 påvisninger pr. 4. januar til 611 påvisninger 19. januar. Varianten er hovedsakelig påvist i Oslo-området.