Endå ein gong har Norstat spurt kva nordmenn synest om koronarestriksjonane: Er dei for omfattande, passe, utilstrekkelege, eller veit ikkje?

Den siste målinga er gjord etter at regjeringa måndag la fram nye og endå strengare tiltak. No meiner 50 prosent at tiltaksnivået er passe.

For to veker sidan, ved førre tiltaksrunde, meinte 48 prosent at tiltaka var passe. Norstat stilte dei same spørsmåla ved begge undersøkingane som vart utførte på oppdrag frå NRK.

Feire meiner tiltaka er for strenge

Men til forskjell frå førre tiltaksrunde, er det no nesten ei dobling av dei som meiner tiltaka er for omfattande. Talet har auka frå 10 til 19 prosent. Det vil seia at nesten ein av fem meiner at koronatiltaka er for strenge.

– Slik har det vore gjennom heile pandemien. Nokre tykkjer det er litt for strengt, andre skulle gjerne hatt strengare reglar og så er det fleire som tykkjer at vi treff ganske godt, seier Line Vold i FHI.

Samla sett er likevel skeptikarane like mange som sist: Den auka delen som meiner tiltaka er for omfattande, blir svarte til av den minkande delen som meiner dei er utilstrekkelege.

Ved førre runde svarte 36 prosent at koronatiltaka ikkje var nok. No er det færre av dei: 26 prosent ønskjer seg endå meir omfattande tiltak.

Fleire vil stramma inn enn sleppa opp

Helsedirektoratet meiner svara stemmer godt overeins med deira eigne undersøkingar gjennom pandemien.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad noterer at det trass alt er fleire som ønskjer strengare tiltak, enn som vil ha slappere tiltak:

– Det er kanskje fordi mange ser at samfunnet samla sett er tent med eit lågare smittenivå, slik vi har hatt i store delar av pandemien i Noreg. Då kan vi leve meir normalt over tid utan behov for meir inngripande tiltak.

Dei yngste strevar mest med nye tiltak

Endringa er stor for alle dei spurde under 60 år, der delen som meiner at tiltaka er for omfattande har dobla seg.

– Førre gong var det ca. éin av åtte, no er det nærare éin av fire under 60 år som meiner vi får for omfattande restriksjonar, seier Mads Motrøen, senior prosjektleiar i Norstat til NRK.

Nordmenn i alderen 18-29 år utmerker seg spesielt. Dei er overrepresentert blant dei som synest tiltaka er for omfattande, og underrepresentert blant dei som meiner tiltaka er utilstrekkelege.

– Dei yngste har den største totale rørsla frå førre måling, og denne gruppa samla sett har lågast del som meiner tiltaka er utilstekkelige, seier Motrøen.

NRK møter Jon Amund Eriksen på gata i Oslo. Han er blant dei som har sympati med dei yngre no:

– Eg synest tiltaka er litt over kanten. Og eg er gammal, 68 år snart. No er det veldig mange som betaler ein høg pris. Det går utover dei unge igjen. Ein skulle teke meir omsyn til dei som er vaksinerte.

Stian Trulsen er ung. Han meiner vi no betaler prisen for altfor slappe tiltak gjennom hausten.

– Det er trist at utelivet blir stengt. Men vi har berre oss sjølv å takka, tenkjer eg. Vi er jo ute og festar og har trudd det ikkje har vore noko korona igjen. Vi kunne kanskje hatt nokre reglar og ikkje opna opp alt. Ein skulle vore strengare med folk som kjem over grensa.

Vestlendingane mest skeptiske

Førre gong var det ingen store regionale forskjellar på kva folk meinte om tiltaka. Denne gongen har derimot fleire på Vestlandet og i Oslo fått nok.

– 25 prosent av dei på Vestlandet synest tiltaka er for omfattande. Tilsvarande tal i Oslo er 21 prosent. I resten av landet er talet 15 prosent, forklarer Motrøen.

Bebuarar i store byar ser ut til å vere meir skeptiske til tiltaksnivået no enn resten av landet.