Halvert Storting vedtek meir makt til regjeringa

Det er så vidt Stortinget klarer å halde seg til kravet i grunnlova når dei i dag samlar seg og gir regjeringa utvida fullmakter til å lose landet gjennom koronakrisa.

Halvparten

Paragraf 73 i grunnlova krev nemleg at minst halvparten av representantane - altså 85 - er til stades for at Stortinget skal vere lovleg samla.

Men koronaviruset bryr seg ikkje om grunnlova.

Også Stortinget er råka av smitte, karantene og heimekontor.

Inntil vidare går det akkurat. Stortingspresident Tone W. Trøen (H) har bestemt at nasjonalforsamlinga køyrer for halv maskin for å gjere lovvedtak i krisetid.

– Vi har det nødvendige talet på stortingsrepresentantar samla som grunnlova krev for å behandle viktige saker. Vi har valt å seie at Stortinget kan votere når det er 87 representantar til stades i salen.

Vararepresentantar og austlendingar

Styrken mellom partia er den same som om alle 169 representantar var til stades, men geografisk er det verre.

Geografisk skeivfordelt Frp-gruppe, fortel Sivert Bjørnstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi har valt å fly inn færrast mogleg representantar. Vi brukar dei som høyrer fast til i austlandsområdet slik at dei kan bruke eigen bil til og frå stortingsmøta, fortel trønderen Sivert Bjørnstad (Frp).

Han har jobben med å vere såkalla innpiskar for Frp. Det betyr at han sørgar for at partiet har riktig antal representantar til stades når Stortinget skal stemme.

– Vi ser på det som tryggast, det blir mindre smitterisiko på den måten.

– Det blir ein del vararepresentantar som møter no sidan det er mange som er i karantene. For eksempel er Nord-Noreg dårleg representert hos oss no, utdjupar Bjørnstad.

Fleire nord-norske kommunar har innført reglar der dei set folk som har kome frå sør-Noreg i karantene. Det råkar også stortingsrepresentantar frå nord.

– Kva tenker du om at eit halvert, geografisk skeivfordelt storting skal gje regjeringa utvida fullmakter?

– Det er det som er praktisk best i den situasjonen vi står i. Resultatet ville blitt det same sjølv om det var fleire representantar til stades, meiner Bjørnstad som vil at ein for framtida diskuterer om Stortinget kan gjere vedtak på andre måtar enn å samle seg fysisk i krisesituasjonar.

Alt anna utsett

– Dette seier jo mykje om alvoret i situasjonen, seier Terje Breivik som er leiar for regjeringspartiet Venstres stortingsgruppe.

No er Venstres gruppe normalt ikkje så stor uansett. Men i koronatider er den redusert frå åtte til tre.

– Den største konsekvensen er at vi i praksis har utsett all vanleg saksbehandling. Vi tek no berre saker som er viktige med tanke på konsekvensar av koronaviruset.