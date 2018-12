Håkon Olsen er en av 1.523 personer som er borte og aldri funnet

I sommer forsvant 76 år gamle Håkon Olsen fra sykehjemmet der han bodde i Oslo.

– Han er en dement mann, og det er saker der vi normalt finner den savnede ganske raskt. Så dette er veldig uvanlig. Vi finner ikke mannen, til tross for et veldig omfattende søk, sier Anders Lunnan Oksvold, lederen for savnetgruppen i Oslo politidistrikt.

Mange omkomne blir aldri funnet

Olsen er en av 1.523 personer som er registrert i Kripos' oversikt over savnede og antatte omkomne personer i Norge.

76 år gamle Håkon Olsen har vært savnet siden i sommer. Foto: Privat

Når noen blir meldt savnet, blir de først ført opp i Etterlysningsregisteret. Etter tre måneder, eller tidligere om ting tyder på at de er døde, blir de flyttet over til Kripos' Saknetregister. Der kan folk bli stående i svært lenge.

Den eldste saken er fra 1948, og mange av de savnede er folk som er blitt borte på sjøen, får NRK opplyst.

Vitne var siste som så ham

Sjur Fløtaker er politiets viktigste vitne i letingen etter Olsen. Han er sikker på at han møtte den demente mannen i 1-tiden natt til 28. juli, noen timer etter at 76-åringen forsvant fra Madserudhjemmet, like ved Frognerparken.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd, men han kan jo ha gått ut i marka. Det er ikke langt opp til skogen herfra, sier Fløtaker mens han viser NRK rundt der han møtte Olsen.

Sjur Fløtaker var den siste som så den savnede 76-åringen Håkon Olsen. Foto: NRK

Fløtaker reagerte på måten den eldre mannen gikk på, og at han var i ferd med å gå rett ut på den trafikkerte veien Ring 3 ved Smestad i Oslo. Så han stanset bilen og snakket med Olsen.

– Han bekreftet at han hadde det fint og ikke trengte hjelp, sier Fløtaker til NRK.

Det var den siste sikre observasjonen politiet hadde å jobbe etter.

Tror han gikk seg bort

Hvert år får Oslo-politiet rundt 1.000 bekymringsmeldinger om personer som er blitt borte. Nesten alle disse sakene blir oppklart etter kort tid.

Anders Lunnan Oksvold leder savnetgruppen i Oslo politidistrikt. Foto: NRK

Politiet kan ikke utelukke at det kan ha skjedd noe kriminelt, men hovedteorien er at han 76-åringen gikk seg vill.

– Det er mange teorier. Men vi tro at han rett og slett har gått seg vill på et sted der vi enda ikke har lett etter ham, sier Oksvold.

Politiet er fortsatt interessert i tips i saken.