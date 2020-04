Hagens forsvarer: Forventer løslatelse

Hagen ble pågrepet av politiet tirsdag morgen i nærheten av sitt eget hjem. Øst politidistrikt har etterforsket forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen siden den 31. oktober 2018.

Hagens forsvarer, Svein Holden sier til NRK at de mener pågripelsesgrunnlaget til politiet er tynt. Hagen nekter straffskyld.

Hagen fremstilles for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett klokken 12 i dag.

– Dette et meget spinkelt grunnlag å gå til pågripelse på, sier Holden på vei inn til fengslingsmøtet i Nedre Romerike tingrett.

Han sier at det ble avholdt et kort avhør av den siktede i går kveld. Politiet har bedt om at han varetektsfengsles i fire uker begrunnet i bevisforspillelsesfare.

– Jeg forventer at tingretten kommer til å løslate, fortsetter han.

Først ble saken etterforsket som en mulig bortføringssak, men sommeren 2019 endret de sin hovedteori til at Hagen var drept. Politiet mener at saken bærer preg av «tydelig, planlagt villedning».

Politiet sier de nå er inne i en ny fase av etterforskningen.

– Det er bevisforspillelsesfare, og vi har behov for å konsentrere oss om å gjennomføre de nødvendige etterforskingsskrittene som skal gjøres nå, sier politiadvokat Haris Hrenovica, som er påtaleansvarlig i saken.