Hagens familie vil ikke etterkomme kidnappernes krav

– Det er ingen tvil om at familien opplever bortføringen av Anne-Elisabeth som en grusom og umenneskelig handling, sier Holden på en pressekonferanse nå i ettermiddag.

SAVNET: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant fra familiens hjem på Fjellhamar 31. oktober i fjor. Foto: Privat

Han sier Hagens familie har det krevende i det som er en svært uviss situasjon over så lang tid. De føler seg godt ivaretatt av politiet og opplever at saken blir etterforsket på best mulig måte.

Vil ikke betale løsepenger

Gjerningsmennene har framsatt et krav om løsepenger for Hagen, men etter råd fra politiet har familien valgt å ikke etterkomme kravet, forteller Holden.

– Vi håper derfor at dagens offentliggjøring av saken vil bidra til at vi kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth, og at vi får en bekreftelse på at alt står bra til med henne. Slik kan vi deretter starte på en prosess for å få henne trygt hjem til sin familie, sier Holden.

Holden sier han ikke kjenner til om at familien fikk noe forvarsel om hva som kunne skje.

– Dette er en uforståelig handling og familien konstaterer at politiets hovedhypotese er at dette har et økonomisk motiv, sier Holden.

Holden sier hans klienter har endevendt sine egne liv på leting etter mulige motiver og personer som kan ha en rolle i saken.

– Alt dette er naturligvis formidlet til politiet.

Vil ha fred

– GRUSOMT: Bistandsadvokat Svein Holden sier Hagens familie har det tungt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Holden sier til NRK at familien har vært innforstått en tid om at politiet kom til å gå ut offentlig i saken.

– De har blitt tatt med på råd av politiet og blitt forberedt på denne dagen, men det er naturlig nok vanskelig, sier Holden.

Han sier familien ikke ønsker å snakke med pressen og ber om at privatlivet deres respekteres.

Holden sier løsepengespørsmålet har vært vanskelig for familien, men at de har fått rådgivning fra politiets fagmiljøer.

– Dersom familien nå får kontakt med Anne-Elisabeth og får et tegn på at hun har det bra, så er man forberedt på å gå i en prosess for å få henne trygt hjem, sier Holden uten å ville kommentere om en slik prosess innebærer at det vil bli utbetalt løsepenger.

Han sier familien fortsatt håper å få kvinnen hjem i god behold.

– Gitt sakens faktiske opplysninger som jeg ikke kan gå inn på, har familien likevel et godt håp om at hun er i live i dag, sier Holden til NRK.

Milliardformue

Ifølge Aftenposten, som først omtalte saken, har politiet etterforsket saken i full hemmelighet.

Ifølge VG er kravet om løsepenger i kryptovalutaen monero, som er laget på en måte som gjør at transaksjonene ikke kan spores. Beløpet tilsvarer nesten 90 millioner norske kroner.

68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med Tom Hagen, som står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer med en anslått formue på 1,7 milliarder kroner – i hovedsak tjent på eiendom og salg av strøm.

Ifølge VGs opplysninger er det funnet en skriftlig beskjed på gebrokkent norsk i huset. Der skal det ha stått at 68-åringen ville bli drept dersom politiet ble kontaktet. Avisen skriver at politiet har brukt biler med falske skilter når de har kjørt til huset for å sikre spor – av frykt for kontraspaning.

Stor etterforskning

Etter det Romerikes Blad forstår, er svært få kriminalsaker etterforsket i like stort omfang i nyere tid i Norge. Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Interpol og Europol.

SE VIDEO: Kona til en av Norges rikeste har vært savnet i ti uker.

Krise- og gisselforhandlertjeneste (KGF), som ligger under Oslo politidistrikt og har nasjonalt ansvar, er også involvert, skriver Aftenposten.

Svein Holden er bistandsadvokat for ektemannen Tom Hagen. Holden ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB før han holder en pressekonferanse klokka 14 onsdag.