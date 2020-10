Frp-veteranen ønsker på ny å gjøre seg gjeldende i rikspolitikken.

For å få det til har Hagen skissert en ny retning for partiet, på åtte tettskrevne sider:

Pensjonister skal få mer, og bomstasjonene skal bort. Men særlig på klima og innvandringsfeltet peker Hagen på ny politikk. For nå vil han ta partiet tilbake til posisjonen det hadde den gangen han selv var leder.

– Jeg vil ha en reforhandling av EØS-avtalen når det gjelder arbeidskraft, og en mye strengere innvandring-, integrering- og flyktningpolitikk. Og jeg sier rett ut av jeg vil ha en assimilering av innvandring i stedet for integrering, sier Hagen.

Belastet begrep

Den nå 76 år gamle Frp-veteranen møter NRK på Stortingskontoret han låner av en partikollega. Fra og med neste år håper den gamle liberaleren å få sitt eget kontor her.

– Jeg synes det var viktig at nominasjonskomiteene visste hva jeg sto for rent politisk, sier Hagen om hans nye retningsplan for partiet.

For den gamle partilederen går betydelig lenger enn partiprogrammet.

Assimilering blir av mange oppfattet som et belastet begrep, som knyttes til historiske svarte flekker, som tvungen fornorskning av samer.

Hagen har sendt femten politiske punkter til nominasjonskomiteene i Oslo Frp og Oppland Frp. Denne høsten er han innstilt på henholdsvis første- og tredjeplass i de to fylkeslagene.

Målet er å bli representanten for dem som husker Frp «slik det en gang var.»

Hagen går blant annet hardt ut mot det han kaller «den nye klimareligionen» og FNs klimapanel.

Geir Ugland-Jacobsen, leder Oslo Frp, støtter Hagens plan for partiet. Foto: PRIVAT

Støtte lokalt – motstand sentralt

Leder i Oslo Frp, Geir Ugland-Jacobsen, mener utspillene fra Carl I. Hagen er uproblematiske.

– At Carl I. Hagen reserverer seg litt mot det han kaller klimahysteri, det ser jeg ikke som problematisk.

– I skissen til sitt program bruker Hagen blant annet begrepet assimilering. Er det mer assimilering vi vil få fra Frp fremover?

– Det håper jeg! Den mest vellykkede formen for integrering er vel assimilering, sier Ugland-Jacobsen.

– Kan du se noen problemer ved at kandidater skisserer et såpass detaljert politisk manifest?

– Nei, jeg synes kanskje flere burde gjøre det, for da vet man hvem man stemmer på.

Hagens nye plan for Frp møter motstand fra ledelsen i partiet og 2. nestleder Terje Søviknes (t.h.), her med partileder Siv Jensen og 1. nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lederen i Oslo Frp velger altså en annen linje enn 2. nestleder i Fremskrittspartiet, Terje Søviknes, i møte med Hagens politiske skisser.

På spørsmål om partiet vil gå inn for mer assimilering i innvandringspolitikken svarer Søviknes:

– Frp har aldri brukt ordet assimilering ved vår flyktings- og innvandringspolitikk. Vi har stått for en aktiv integreringspolitikk der vi stiller krav til våre nye landsmenn. Når det gjelder klimapolitikk hadde landsstyret en diskusjon om det nylig, og der ble et forslag fra Oslo Frp avvist med et overveldende flertall.

Men Hagen er likevel fornøyd, så langt.

– Resultatet er at jeg er på førsteplass i det endelige utkastet i Oppland og nummer tre, som jeg ønsket, i Oslo. Det er jeg veldig tilfreds med, sier Hagen.