Hagen vil ikke svare på om han støtter Jensen

For første gang på 45 år var ikke Carl I. Hagen til stede på Frps valgvake. Da partileder Siv Jensen steg opp på scenen på Hotel Bristol og erkjente det dårlige resultatet, satt Hagen hjemme med kona Eli og et glass rødvin.

– Det var veldig vemodig. Jeg er sår og skuffa, for jeg synes vi burde gjort det langt bedre, sier Hagen.

Etter valget har Frp-veteranen vært taus, men i intervjuet med «Stanghelle på fredag» svarer han på hva han tror gikk galt.

– Svinebundet

Hagen mener Frp får altfor lite gjennomslag i regjeringen, samtidig som stortingsgruppen ikke klarer å fremme Frps primærstandpunkter. Hagen mener de to regjeringserklæringene partiet har vært med på, er for dårlige for Frp.

– Jeg synes vi fikk altfor lite gjennomslag for Fremskrittspartiet. Jeg sa det ikke den gang, jeg ville ikke lage vanskeligheter i det hele tatt. Men jeg synes ikke det var godt nok til å bli svinebundet i en regjering, sier Hagen.

Hagen mener Frp på Stortinget må fremme partiets saker, og åpent innrømme hva de ikke har fått gjennom i regjeringen.

– Da ville alle partiene markedsføre sin primærpolitikk. Jeg synes man må ta opp igjen den tråden, og innrømme når de har vunnet og når de har tapt.

– Du vil både sitte i regjering og være i opposisjon, du?

– Nei, ikke i opposisjon, men markedsføre egen politikk.

Tre saker Hagen mener Frp burde fått bedre fram er motstand mot klimatiltak i Norge, utenrikspolitikk og det han omtaler som systemet med islam og sharialover.

Han mener Frp var sløve da de lot Bompengepartiet vokse fram.

DÅRLIG KVELD: Siv Jensen på vei til Frps valgvake. Foto: Stian Lysberg Solum

Vil ikke si om han støtter Jensen

– Er det på tide å gå ut av regjeringen nå etter seks år?

– Nei, det er for tidlig å si, men vi må få en endret arbeidsform.

Han er redd partiet kan synke ytterligere.

– Når vi er på 9 prosent, må vi stille spørsmålet om vi er tjent med å fortsette som før basert på Granavolden. Tror vi da at vi kommer til å være over 10 prosent i 2021. Mitt svar er nei, da har vi ingen sjanse til å være over 10 prosent, da havner vi på 5–6 prosent, og stortingsgruppen halveres. Altså må man gjøre noen endringer etter dette kommunevalget i måten man arbeider på, sier Hagen.

Da NRK snakket med Christian Tybring-Gjedde på valgkvelden, var han også klar på at noe må endres i partiet.

– Vi kan ikke bare fortsette som før når det går dårlig. Det er jo helt meningsløst, sa Tybring-Gjedde.

Hagen vil ikke si om han tror Siv Jensen er leder også ved neste stortingsvalg.

– Det velger jeg å la være å svare på.

– Bør hun være det?

– Jeg velger å la være å svare på det. Jeg går ut fra at Siv, som er en meget dyktig politiker, tenker nøye gjennom partiets situasjon og sin egen situasjon.

– Vil du støtte henne?

– Det velger jeg å ikke svare på. Dette er ting som Siv må tenke gjennom og som partiet selvsagt må drøfte, svarer Hagen, og fortsetter.

– Jeg pleier å være litt frekk i kjeften: Hun overtok som leder av Fremskrittspartiet da vi hadde 33 prosents oppslutning på meningsmålinger. Men hun skal ha ros for at hun greide å få Fremskrittspartiet inn i regjering. Det greide aldri jeg, selv om jeg ikke prøvde så mye heller. Men det er klart: Spørsmålet må stilles. Er regjeringsdeltagelsen verdt at partiet ved neste valg havner på 5–6 prosent?

NRK har sendt flere spørsmål til Siv Jensen med bakgrunn i kritikken fra Hagen. Hun svarer skriftlig:

– Dette er standpunkter vi er godt kjent med at Carl I. Hagen har. Forøvrig er Frps regjeringsdeltakelse forankret i partiets organer.

Stort fall med Hagen i Oslo

I 2003 hadde Frp 13,1 prosent på landsbasis, og 16,5 prosent i Oslo. I år fikk Frp 8,2 prosent i landet totalt og 5,3 prosent i Oslo.

– Hvorfor gjør Frp det så mye dårligere i Oslo, der du er leder for bystyregruppa?

– De siste 10–15 årene har vi ligget dårligere an i store byer enn landsgjennomsnittet vårt. Dette har skjedd uavhengig av hvem som har stilt, svarer Hagen.

Nå går han ut av bystyret. Dersom han ikke får plass på Stortinget, vil han tilbringe enda mer tid i Spania.

– Jeg var ute av politikken en kort stund fra 2009 til 2011, det var ikke så gøyalt. Det kommer til å bli vanskeligere, slutter han.

Hele samtalen mellom Harald Stanghelle og Carl I. Hagen kan høres klokken 12.30 i P1+.