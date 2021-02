Hagen med klare krav til Jensen: – Må kjenne igjen Frp

– Vi må kjenne igjen Frp, slik det var da jeg var partileder, sier Carl I. Hagen.

Partiet har på de siste meningsmålingene stabilisert seg på rundt åtte prosent – 8,3 prosent i NRKs siste måling. Det er langt fra oppslutningen partiet hadde da Carl I. Hagen selv var partiformann.

Carl I. Hagen vil ha en klar politisk strategi. Foto: Berit Roald / NTB

I en selvskrevet resolusjon fra Ullern Frp til årsmøtet i Oslo Frp, som holdes i mars, krever Hagen at det utvikles en klar politisk strategi, linje og profil.

Han etterlyser også en aktiv og pågående stortingsgruppe som bygger på populære vinnersaker, for å gjenvinne partiets troverdighet.

– Det må jo oppfattes som en kritikk av dagens ledelse?

– Nei det er det ikke, det er det bare dere journalister som forsøker å få frem.

– Mener du at Siv Jensen er fremtidens partileder?

– Jeg forholder meg til at hun er valgt for to år.

Partibarometer februar 2021 Periode 25/1–31/1. 945 intervjuer. Feilmarginer fra 1,1–3,1 pp. Parti Endring +0,2 R 3,9 % +0,2 −0,6 SV 8,3 % −0,6 +0,6 AP 20,7 % +0,6 +0,6 SP 21,9 % +0,6 +0,9 MDG 4,8 % +0,9 −0,2 KRF 3,5 % −0,2 −0,1 V 2,4 % −0,1 +0,2 H 22,8 % +0,2 −3,0 FRP 8,3 % −3,0 +1,3 Andre 3,3 % +1,3 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Sjokkert

Lederen av Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert fra partiet i desember, og fylkeslaget satt under administrasjon.

Carl I. Hagen uttalte at han var sjokkert over sentralstyrets beslutning, og skriver i resolusjonen at partiet trenger takhøyde og god organisasjonskultur.

– Har din påpekning av dette sammenheng med ekskluderingen av Geir Ugland Jacobsen?

– Det å ha en god organisasjonskultur og åpen takhøyde for en bred politisk debatt er en selvfølge i alle politiske partier, er alt han vil si om den saken.

Gå samlet

Partileder Siv Jensen mener partiet må gå samlet mot valgkampen i september, og er enig i at Frp må markere seg med egne hjertesaker.

Partiet må gå samlet, sier partileder Siv Jensen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Oppfatter du innspillene fra Hagen som en kritikk mot din strategi som partileder?

– Overhodet ikke. Jeg oppfatter at han er hjertens enig i de strategiske valgene landsstyret har fattet.

– Han sier han forholder seg til at du er valgt som leder for to år. Det høres ikke så entusiastisk ut?

– De fleste må forholde seg til den enhver tid sittende leder. Jeg er valgt leder i Frp og skal gjøre min jobb.