Hagen-familiens bil solgt - politiet hentet den hos forhandler

Bilen er nå avskiltet og har ikke blitt videresolgt fra forhandleren.

I månedene før pågripelsen av Tom Hagen, undersøkte politiet flere av kjøretøyene som den nå drapssiktede 70-åringen har benyttet siden kona Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober 2018.

Fra før er det kjent at Tom Hagens gamle bil ble undersøkt av politiet og levert tilbake til den nye eieren en måneds tid før pågripelsen 28. april. Denne bilen ble solgt allerede i mai 2019. Politiet har bekreftet at de tok beslag i bilen.

NRK får opplyst at også flere biler har vært i politiets søkelys i forkant av pågripelsen.

Den aktuelle bilen, en Ford Focus, har blitt brukt av Hagen ved flere anledninger, men sto ikke registrert på han. Bilen ble solgt til en forhandler i mars i år.

Kort tid etter at bilen ankom bilforretningen på Østlandet, fikk de besøk av politiet som tok med seg Focusen for undersøkelser, får NRK opplyst.

NRK vet at politiet også tidligere har gjort undersøkelser knyttet til bilen. Disse undersøkelsene ble gjort flere måneder før bilen ble solgt.

Avskiltet

Offentlig tilgjengelig informasjon fra Statens vegvesen viser at bilen er avskiltet, men fortsatt eies av forhandleren.

Det betyr at den ikke har blitt videresolgt til en ny eier etter at de fikk den inn i mars i år.

NRK har vært i kontakt med den aktuelle forhandleren som sier at de ønsker ikke å kommentere saken.

FLERE BILER UNDERSØKT: Tom Hagen eide en eldre Citroën. Denne bilen ble solgt i mai 2019, men i våres var politiet og gjorde nye undersøkelser av bilen har de tidligere bekreftet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Etterforsket i all hemmelighet

Tidlig på morgenen den 28. april ble Tom Hagen pågrepet i en koordinert politiaksjon.

Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på ektefellen Anne-Elisabeth Hagen og ble senere varetektsfengslet i fire uker brev- og besøksforbud.

Hagen har anket fengslingen og nekter straffskyld i saken.

Pågripelsen kom etter at politiet i 18 måneder hadde etterforsket forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen.

Saken ble først etterforsket som en forsvinningssak, men sommeren 2019 endret politiet sin hovedteori til at Anne-Elisabeth Hagen ble drept, og at noen har fingert en bortføring for å villede politiet.

Politiet uttalte kort tid etter pågripelsen at saken bærer preg av «tydelig, planlagt villedning».

Etter det NRK har fått opplyst har politiet i lang tid mistenkt at Tom Hagen har hatt en rolle i saken, og at de mener at flere spor har pekt mot ham.

Som følge av dette har politiet hatt en skjult etterforskning gående mot ektemannen siden sommeren 2019.

Den hemmelige etterforskningen kom i gang etter at etterforskningsledelsen fikk rettens tillatelse, får NRK opplyst.