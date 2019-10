Hadia Tajik: – Giske braut retningslinene om seksuell trakassering

Kona til Trond Giske, Haddy Njie, kjem i ei ny bok med hard kritikk av den rolla Tajik spelte då skuldingane mot mannen kom fram .

Ho skriv blant anna i boka at ho har fått stadfesta frå både partileiar Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng at skuldingane om seksuell trakassering vart formidla vidare til partileiinga av Hadia Tajik.

Dette står i boka:

«Han hadde fått bekreftet mistanken sin i møtet i dag. Partisekretæren fortalte at henvendelsene til partikontoret kom fra nestlederen. Partilederen hadde nikket bekymret. - Ingen er levert av noen som mener seg krenket, hadde partisekretæren fortalt. - Ingen har noe innhold som må følges opp. De havner hos de samme journalistene omtrent samtidig som de meldes inn».

– Eg samarbeider godt med Kjersti Stenseng, svarar Tajik på spørsmål om kva forhold ho har til partisekretæren i dag.

– Skal ikkje lese boka

Haddy Njie har skrive bok og sine opplevingar då den dåverande sambuaren, no ektemann, Trond Giske, vart skulda for seksuell trakassering Foto: NRK

Hadia Tajik seier til NRK at ho ikkje har lese boka til Haddy Njie, og at ho heller ikkje har planar om det. På spørsmål om korleis ho reagerer på at boka kjem ut no, er svaret at ho tek det til etterretning.

– Har du, reint menneskeleg, forståing for kona til Giske sitt utgangspunkt?

– Ja, menneskeleg har eg forståing for dette. Men eg har også forståing for dei kvinnene som har opplevd dette på nært hald, og som opplever etterverknader av dette i dag.

I boka skriv Njie at Trond Giske i den aktuelle perioden var håplaust umoden, at han ikkje forstod at den maktposisjonen han hadde kunne mistolkast av andre. Han oppførte seg som om han berre var ein vanleg Trond frå Trondheim, går det fram av boka.

På spørsmål om ho er samd i denne karakteristikken av Giske, svarar ho:

– Det er ikkje naturleg at eg kjem med den typen karakteristikkar.

Det går fram av boka at korkje Haddy Njie eller Trond Giske meiner at episodane som er melde inn til partiet, er seksuell trakassering.

Giske kritiserer medienes håndtering: – Jeg mistet fotfestet

Haddy Njie og Trond Giske gifte seg i Nidarosdomen tidlegare i år. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Eg veit kva som skjedde

– Ville det ikkje vere naturleg for deg å lese ei bok der du får så mykje kritikk?

– Eg veit kva som skjedde vinteren 2007–2008. Eg var der, og eg har ikkje eit personleg behov for å lese andre sine betraktningar av det som skjedde. Men det er ei ærleg sak å ha eit anna syn på det, svarar Ap-nestleiaren.

– Kva er ditt forhold til Trond Giske i dag?

– Han er ein del av stortingsgruppa til Arbeidarpartiet, og det er min jobb som parlamentarisk nestleiar å leggje forholda til rette for at han kan gjere ein god jobb for partiet. Og det ynskjer eg å gjere, seier Hadia Tajik.