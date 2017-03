Hadia Tajik vil ha på plass sertifisering av politietterforskere

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, mener en sertifiseringsordning vil vi man kunne gi etterforskerne et statusløft. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tajik vil vite hvorfor statsråden ikke ønsker en sertifiseringsordning for politietterforskere og politijurister, til tross for at det vil heve statusen til etterforskningsfaget.

I et skriftlig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen skriver Tajik at man i NRK Dagsnytt 14. mars 2017 kunne høre at det ikke vil komme en sertifiseringsordning for politietterforskere eller politijurister i forbindelse med etterforskningsløftet.

Selv om justisministeren ikke uttalte seg i saken, mener Tajik at uttalelsene fra politidirektør Odd Reidar Humlegård viser at Amundsen ikke vil gå inn for dette.

I saken avviste Humlegård at de vil innføre en sertifiseringsordning.

– Det hadde ikke Humlegård sagt hvis justisministeren ikke var enig, sier Tajik.

Ingen krav

Slik situasjonen er i dag må politifolk som kjører politibil med blålys, eller patruljerer ute i felt, ha kurs, årlig trening og godkjenning, mens det ikke er tilsvarende krav til de som avhører overgripere eller drapsmenn.

Slik vil ikke Ap-politikeren at det skal være.

– Etterforskningsfeltet sliter med flere utfordringer. Det er høyt arbeidspress. Det er vanskelig med rekruttering, og det er få karriereveier innenfor etterforskning, sier Tajik til NRK.

Hun vil ikke kritisere etterforskerne for at de gjør en dårlig jobb, men påpeker at dette er noe politijuristene selv har etterlyst.

– De har selv påpekt at det behov for å ha større grad av systematikk og kvalitetssikring, og har vært pådrivere for å sette sertifiseringsordningen på dagsorden, sier hun.

Nestlederen i Arbeiderpartiet mener en slik ordning vil kunne styrke kvaliteten på etterforskningen i hele landet.

Styrke kvaliteten

I Brennpunkt-dokumentaren «Avhøyret», kom det frem at politiet i Stavanger avhørte en siktet 15-åring uten verge og forsvarer.

I dokumentaren sier både politiinspektør Grete Lien Metlid og riksadvokat Tor-Aksel Busch mener det er på tide å gjøre noe med dagens situasjon.

Allerede i 2002 sendte Riksadvokaten et rundskriv til politiet der han tar opp dette.

«Det er tankevekkende at det på dette området, som åpenbart er et felt som krever særlig dyktighet, ikke (…) stilles formelle og reelle krav til de som skal foreta avhør,»

Justisdepartementet opplyser til NRK at de skal svare på spørsmålene fra Tajik, men at dette først vil skje i spørretimen førstkommende onsdag.