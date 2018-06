Hadde Munch-litografi sammenrullet i en plastpose

Imran Saber er tidligere dømt for grovt heleri og har vært knyttet til NOKAS-ranerne. Han har selv forklart at han har handlet med kunst og gitt ut lån på «gråmarkedet».

En formiddag i april 2016 møtte han en Vestfoldmann i 50-årene, som også handler med kunst på «gråmarkedet», på Majorstuen i Oslo. Med seg i bagasjerommet hadde han et eksemplar av Edvard Munchs litografi «Historien». Verket ble stjålet fra et kunstgalleri i 2009, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Kunstverket lå sammenrullet i en plastpose fra Rema 1000. Like etter overleveringen ble mannen i 50-årene pågrepet av politispanere og begge ble fengslet.

I retten kom det fram at politiet hadde avlyttet samtaler mellom de tiltalte i forkant med romavlytting i bil. Selve overleveringen ble spanet på og lydopptakene ble avspilt i retten. Saber erkjente straffskyld for grovt uaktsomt heleri, basert på at han ikke visste at litografiet var stjålet.

Les også: Her tar politiet beslag i Sabers kunst

STJÅLET: Litografiet «Historien» ble stjålet fra Nyborg Kunst i 2009. Verket hadde en verdi på mellom 500.000 og 800.000 kroner ved overleveringen i 2016. Foto: Foto/Copyright: Munch-museet

Trodde det stammet fra bedragerisak

Mannen i 50-årene har forklart at det var han som først ga litografiet til Saber, slik at Saber kunne selge det videre. Han sa i retten at han ikke fortalte Saber at det var stjålet. I stedet skal han ha gitt Saber inntrykk av at det var et annet eksemplar av «Historien», ett som ble fralurt et ektepar i Bærum. Flere menn ble dømt for bedrageri for dette i 2015.

Saber har forklart at han ikke visste at litografiet var stjålet, men heller ikke gjorde egne undersøkelser. Han skal ha lånt ut litografiet til en potensiell kjøper, men da salget ikke gikk i orden ville han levere det tilbake til kunsthandleren.

Retten mener at det strider med forsvarlig opptreden å motta et Munch-litografi uten et bevis for at det er lovlig.

– En fornuftig og samvittighetsfull person ville foretatt et minimum av undersøkelser for å finne ut hvor bildet stammet fra, og om den som overleverte bildet hadde lovlig tilgang til det eller ikke, står det i dommen.

Retten dømmer ham derfor for grovt uaktsomt heleri.

Dømt til fengsel

Verdien av kunstverket er anslått til mellom 500.000 og 800.000 kroner. Saken lå så lenge hos påtalemyndigheten uten at de foretok seg noe i saken, at retten mener det er brudd på menneskerettighetene og at de tiltalte skal ha kortere fengselsstraff.

Imran Saber fikk 75 dager fengsel. Retten konkluderte med at Saber allerede har sonet straffen i varetekt.

– Dommen er i samsvar med Sabers erkjennelser. Han er dømt for å ha vært uaktsom ved behandlingen av et Munch-trykk og skal ikke sone noen fengselsstraff, sier Sabers forsvarer, John Christian Elden.

– Dommen er bra og henhold til vår påstand. Han tar normal betenkningstid, sier Elden, på spørsmål om han vil anke dommen.

Vestfoldmannen i 50-årene ble dømt for forsettlig grovt heleri til fem måneder fengsel.

– Det er ikke tatt stilling til anke. Dommen er omtrent som forventet, men jeg har ikke fått tid til å gå gjennom den nøye, sier Vegard Aaløkken, som forsvarer mannen i 50-årene.