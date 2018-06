Gutter står i kø for å operere brystkassa

«Hei. Jeg er en gutt som har slitt hele oppveksten med eget selvbilde. Jeg er født med traktbryst. Det betyr at brystbeinet synker inn og ser rart ut. (...)» slik starter en e-post NRK mottar fra en mann i 20-årene.

Etter at NRK den siste uka har publisert historier om gutter og kroppspress, følte han for å dele sin historie.

Han vil være anonym når han forteller om hvordan kompleksene begrenser han.

– Jeg har alltid vært godt trent. Lang, tynn og muskler. Jeg får ofte høre at jeg er kjekk, selv om jeg aldri har følt meg pen. Det eneste jeg tenker når jeg hører det, er hvor stygg jeg ser ut i bar overkropp. Jeg har alltid vært redd for å vise meg i bar overkropp, forteller han.

Fakta om traktbryst: Ekspandér faktaboks Deformerte bryst forekommer i nær familie hos ca. 25 prosent.

Hvert år er det ca. 150 operasjoner for brystdeformiteter i Norge.

Det er flere gutter enn jenter som har traktbryst, og flere gutter som ønsker behandling. Det er ukjent hvorfor traktbryst er vanlig hos gutter.

Det er hovedsakelig kosmetiske grunner til at man opererer, men traktbryst medfører ofte psykososiale hemninger.

Traktbrystbehandling: Kikkhullskirurgi sikrer at spilen plasseres på riktig på plass. Spilen bøyes slik at brystveggen brekkes på plass, og på den måten får et umiddelbart resultat. Kan sammenlignes med tannregulering i brystkassen.

Den omvendte tilstanden av traktbryst kalles fuglebryst, men er vanskelig å få behandlet fordi det ikke er noen refusjonsordning i Norge. Kun de med uttalte opereres i Norge. Mange drar til utlandet for behandling. Kilder: NHI/Dr. Rune Haaverstad

– Vi har lange ventelister

Et kort Google-søk forteller at tilstanden han snakker om er utbredt: Én av 300–400 er født med så kalt traktbryst, ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI). De aller fleste er gutter.

Ved hjerteavdelingen på Haukland opererer de regelmessig pasienter med traktbryst, eller på medisinspråket kalt pectus excavatum.

1 AV 300: Traktbryst er mer utbredt enn mange tror. Leger forteller at flere gutter oppgir at de har komplekser på grunn av tilstanden. Foto: Kirurgen.no

– De fleste oppsøker helsetjenesten på grunn av kosmetisk og psykososialt ubehag. Mange forteller at de isolerer seg fra normale sosiale aktiviteter, idrett, garderobebesøk og bading hvor overkroppen eksponeres, sier Rune Haaverstad, professor og seksjonsleder for Thoraxkirurgi ved Helse Bergen.

Staten betaler for slike operasjoner og Haukeland sykehus opererer omtrent 20 pasienter i året. Fire av fem er gutter.

ETTERTRAKTET: Det er veldig mange gutter som vil operere bort traktbrystet. Men ventelisten er lang, forteller overlege Rune Haaverstad

– Ventelistene er lange. Vi har problemer med å få behandlet alle fordi det er vanskelig å prioritere i forhold til mer alvorlige sykdommer som haster mer, sier Haaverstad.

Seksjonslederen var den første i Norge som startet å anvende kikkhullskirurgi for å behandle traktbryst i brystveggen rundt 2000-tallet.

– Hvorfor betaler staten når det først og fremst er kosmetiske grunner til at man opererer?

– Vi kaller det ofte psykososial årsak fordi det ofte medfører psykososial hemning. I enkelte tilfeller kan traktbryst føre til fysiske hindringer for hjertet og lunger, men hos de fleste er det kun en kosmetisk indikasjon, som vi kaller det, sier legen.

ETTER OPERASJON: Bilde viser den samme gutten etter operasjonen. Foto: Kirurgen.no

– Jeg unngikk kontakt med jenter

For mannen i 20-årene begynte kompleksene på ungdomsskolen.

I garderoben kommenterte noen gutter brystet hans. De sa aldri noe negativt, stilte bare spørsmål: «Hva har skjedd deg her?» «Hvorfor har du et hull der?»

– Da jeg kom i puberteten ble det mer synlig, og jeg sluttet å gå i bar overkropp. Jeg husker foreldrene mine stusset over at jeg alltid gikk i T-skjorte når det var varmt. De visste ikke at jeg hadde traktbryst.

BRYSTOPERASJON: 28 prosent av guttene som svarte på NRKs kroppundersøkelse mente bryst var veldig viktig at så bra ut.

Han gruet seg alltid til sommeren, unngikk sosiale settinger.

– Jeg var redd for at folk skulle synes det var rart og ekkelt, siden jeg syntes det selv. Jeg unngikk all kontakt med jenter. Jeg hadde aldri kjæreste inntil for ett år siden. Selv om det er vanlig ser du traktbryst veldig sjelden.

RØNTGEN: Etter operasjon av traktbryst kan man se en stabiliserende metallspile som er festet mot ribben. Foto: Kirurgen.no

– Mange blir mobbet

De fleste guttene seksjonsleder Haaverstad møter på Haukeland sykehus, føler de ser rare ut.

– De bader ikke, de går ikke i dusjen, de er ikke med i idrett og når de vokser seg til er det mange som ikke tør å ta kontakt med motsatt kjønn. En del blir også mobbet, forteller han.

– Oppfordrer du folk til å operere?

FUGLEBRYST: Er det omvendte og mer sjelden enn traktbryst. Foto: kirurgen.no

– Jeg har sett mange ekstreme tilfeller av taktbryst. De har jo en betydelig innsynkning foran på brystkassa som er påfallende. Det er lett å forstå at det er en del som vil gjøre noe med det. Men vi som kirurger er restriktive, personlig har jeg aldri anbefalt noen å gjøre det.

Fra 2010 til 2011 doblet antall traktbrystoperasjoner ved Oslo universitetssykehus (OUS) seg, fra 23 til 46. De siste årene har det holdt seg stabilt.

Siden har antallet holdt seg stabilt. Så langt i år har de utført 18 operasjoner.

Fikk et forbilde

Mannen i 20-årene valgte til slutt å operere seg. Han følte folk skvatt da de så han i var overkropp, blikket deres ble liksom litt rart, syntes han.

MOTBEVISTE: Mange med traktbryst har dårligere lungekapasitet enn andre. Svømmeren Cody Miller klarte likevel å sikre både gull og bronse for USA under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, Foto: Odd Andersen / AFP

– Det er sikkert fordi de ikke har sett det før. De fleste som har traktbryst i en alvorlig grad vil jo holde det skjult.

Operasjonen var mislykket, men OL for to år siden skulle forandre mye.

En svømmer i bar overkropp med traktbryst gjorde det bra. Cody Miller ble et forbilde for mange med traktbryst.

– Det hjalp å se ham være stolt av egen kropp, forteller han.

