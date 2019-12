Julaften morgen var den tidligere Oslo-biskopen gjest hos P1+. En knapp uke etter dommen i Oslo tingrett fortalte Stålsett om reaksjonene han har fått.

– Folk er fortsatt engasjert. Jeg var i Oslo rådhus i går kveld til den tradisjonelle konserten med Sølvguttene, og vi sang «Deilig er jorden». Men da jeg kom inn i rådhuset opplevde jeg noe jeg ikke har opplevd før i mitt lange liv. Nemlig en spontan applaus, sier Stålsett.

Fakta om Gunnar Stålsett Ekspandér faktaboks Født i Nordkapp 10. februar 1935 (84 år)

Utdannet Cand Theol.

Formann i Senterpartiet 1977–79

Generalsekretær i Det lutherske verdensforbund 1985–94

Medlem i Den norske Nobelkomiteen 1985–90 og 1994–2002

Biskop i Oslo bispedømme 1998–2005

Risikerer fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker.

Rettssaken går som tilståelsessak i Oslo tingrett torsdag 19. desember kl. 10–11 i sal 227.

Kilde: NTB.

Dømt til betinget fengsel

Biskop emeritus Gunnar Stålsett (84) ble 19. desember dømt til 45 dagers betinget fengsel for brudd på utlendingsloven. Han slipper å sone i fengsel, men må betale en bot på 10.000 kroner.

Dommer har fått oppmerksomhet også internasjonalt.

– Det har rørt ved noe som er viktig i vår tid. Når Washington Post kommer og vil skrive om det, tyske aviser har det på forsiden og jeg får hilsener fra Myanmar, Indonesia og New York, så er det ikke fordi det er en heltedåd eller at jeg er et offer. Jeg er ingen av delene. Men det er fordi denne saken berører noe som vi finner i alle samfunn. Og hvor de aller fleste mennesker av god vilje føler at her skulle vi gjort noe. Dette kan vi ikke kjennes ved, sier Stålsett.

Biskopen fortalte til Vårt Land i august at han har gitt en ureturnerbar asylsøker, en person som har fått avslag på søknaden sin og dermed ikke har oppholdstillatelse eller lov til å jobbe, deltidsjobb som renholder i 14 år.

– Han har over lengre tid brukt svart arbeidskraft. Vi ser det som et stort samfunnsproblem og det spiser av fellesskapet, sa politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Selv om Stålsett har mange støttespillere, ble han også møtt med kritiske røster. Stålsett har aldri angret på det han betrakter som sivil ulydighet og en verdikamp.

Hva menes med ureturnerbare asylsøkere Ekspandér faktaboks En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort.

Ureturnerbare asylsøkere er utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. UDI kaller dette utreisepliktige fordi de lenger ikke har lovlig opphold i Norge.

Med «ureturnerbar» menes det at norske myndigheter ikke er i stand til å returnere en person til hjemlandet med tvang.

Når en person skal returneres er det vurdert i to instanser (UDI og Utlendingsnemnda) at retur til hjemlandet er forsvarlig.

Alle som oppholder seg ulovlig i Norge har selv en plikt til å forlate landet.

Etter folkeretten skal alle land ta imot egne borgere. Av ulike grunner gjør ikke alle land det. Økonomiske, sosiale og politiske grunner i hjemlandet kan alle bidra til å hindre tvangsreturer.

Ifølge Politiets utlendingsenhet er det svært få som ikke kan returnere til sitt hjemland dersom de selv ønsker det.

Ureturnerbare asylsøkere har få rettigheter. De kan ikke ta lovlig arbeid, utdannelse eller motta helsehjelp. (Kilde: Politiets utlendingsenhet, UDI)

– Jeg anser det som en plikt som samfunnsborger å arbeide for å endre lover som fører til uakseptable konsekvenser for mennesker, sier Stålsett.

Han mener han har stått opp for noen som nærmest er fredløse i vårt samfunn. Han kaller det en ubarmhjertig lov han nå har fått oppmerksomhet om.

– Dette har vært noe som berører grunnfjellet i vårt folk: Grunnlovens verdier om demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, rett og nåde, mener Stålsett.

DØMT: Biskop Gunnar Stålsett og Lulu Tekle i rettssal 227 i Oslo tingrett sist torsdag, der Stålsett ble dømt til betinget fengsel og bot. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Byttet navn

Han sier røttene som kvensk fra Repvåg i Finnmark har gjort ham til den han er i dag. Han omtaler det som et «absolutt isolert sted i denne verden».

– Jeg kom til verden av foreldre som var barn av innvandrere. Min farfar gikk på ski fra Finland til Norge sammen med sin bror for å søke en framtid. De var økonomiske flyktninger. De jobbet seg fram og de ble trofaste arbeidere og borgere i dette landet. Det er den folkelige rota jeg bærer med meg som jeg tror har gitt meg en orientering i livet, sier Stålsett.

– Familien din valgte å byttet navn fra Sirka til Stålsett. Hva har det betydd?

– Det står der som et merke på assimilering, at alle skal være like. På den måten så bøyde den generasjonen seg i kampen. Jeg husker fra barneårene i Reppvåg. Det var samiske barn, meg selv av kvensk bakgrunn og etnisk norske. Jeg husker de samiske barna ikke fikk lov til å bruke språket sitt. Jeg husker de samiske barna ikke fikk lov til å snakke samisk i friminuttet, sier Stålsett og konkluderer:

– Dette er en fortelling som hører hjemme i vår tid. Der vi er i dag, om integritet, identitet, tilhørighet. Noe som er en fortelling med krav om et oppgjør, men også uttrykk for en stolthet. Jeg er stolt av å være kven.