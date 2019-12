Gunnar Stålsett i retten: – En samvittighetskonflikt

Stålsett har tilstått og sagt han ikke angrer. Saken gikk som tilståelsessak torsdag morgen, og dommen vil bli lest opp i 14-tiden. NRK får filme domsavsigelsen.

Før retten ble satt var det støttemarkeringer utenfor tinghuset, og rettssalen er helt full.

Tor Berger Jørgensen er en av støttespillerne som har møtt opp. Han er også biskop emeritus og styreleder i en organisasjon for papirløse.

– Jeg er her fordi jeg kjenner Gunnar Stålsett fra gammelt av, og jeg visste han hadde en eritreer som jobbet for seg. Dette er en viktig sak som kanskje kan være med på å endre både samfunnets og politikernes holdning til papirløse flyktninger, sier han til NRK.

Tor Berger Jørgensen og Lula Tekle i Oslo tingrett torsdag. Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Stålsett: – Anser det som en plikt

Stålsett erkjenner straffskyld, og sier han ikke bestrider faktum i saken.

– Jeg erkjenner meg skyldig i å ha gitt arbeid til Lula Tekle. Da hun hadde identitetsnummer og skattekort trodde jeg hun hadde arbeidsrett i landet, men da det ble inndratt lot jeg henne fortsette å arbeide. Jeg har ikke på noe tidspunkt ønsket at alder eller personlig status skal ansees formildende.

– Jeg anser det som en plikt som samfunnsborger å arbeide for å endre lover som fører til uakseptable konsekvenser for mennesker, sier Stålsett.

Flere av tilhørerne klappet for Stålsett da han forlot salen.

Stålsett fortalte til Vårt Land i august at han har gitt en ureturnerbar asylsøker, en person som har fått avslag på søknaden sin og dermed ikke har oppholdstillatelse eller lov til å jobbe, deltidsjobb som renholder i 14 år.

Et slikt brudd på utlendingsloven kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år, og påtalemyndigheten har bedt om 45 dagers ubetinget fengsel for 84-åringen.

Hva menes med ureturnerbare asylsøkere Ekspandér faktaboks En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort.

Ureturnerbare asylsøkere er utlendinger med ulovlig opphold i Norge som myndighetene ikke kan tvangsreturnere. UDI kaller dette utreisepliktige fordi de lenger ikke har lovlig opphold i Norge.

Med «ureturnerbar» menes det at norske myndigheter ikke er i stand til å returnere en person til hjemlandet med tvang.

Når en person skal returneres er det vurdert i to instanser (UDI og Utlendingsnemnda) at retur til hjemlandet er forsvarlig.

Alle som oppholder seg ulovlig i Norge har selv en plikt til å forlate landet.

Etter folkeretten skal alle land ta imot egne borgere. Av ulike grunner gjør ikke alle land det. Økonomiske, sosiale og politiske grunner i hjemlandet kan alle bidra til å hindre tvangsreturer.

Ifølge Politiets utlendingsenhet er det svært få som ikke kan returnere til sitt hjemland dersom de selv ønsker det.

Ureturnerbare asylsøkere har få rettigheter. De kan ikke ta lovlig arbeid, utdannelse eller motta helsehjelp. (Kilde: Politiets utlendingsenhet, UDI)

Biskop Gunnar Stålsett og Lula Tekle i Oslo tinghus. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ansatt i 14 år

Stålsetts ansatte er Lula Tekle (55). Hun har vært i Norge i 19 år, og hadde fast jobb frem til hun mistet skattekort og arbeidstillatelse etter en regelendring i 2011.

Hun ble deltidsansatt som renholder hjemme hos Stålsett og kona da han gikk av med pensjon i 2005, og har tidligere hatt en liknende jobb i bispedømmegården i Oslo.

Nå er det Stålsett og hans familie som hjelper henne med mat og klær.

– Gunnar har hjulpet meg. Jeg har overlevd til nå på grunn av dem, sa Tekle til NRK i november.

UDI og UNE mener det ikke er farlig for henne å reise tilbake til Eritrea, slik hun selv hevder. UNE stiller også spørsmål ved om Tekle i det hele tatt er eritreisk statsborger.

– En samvittighetskonflikt

Onesimos er en av tilhørerne i retten. – Gunnar Stålsett er en mann som har kjempet for de svake gjennom et helt liv, både nasjonalt og internasjonalt, sier han. Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Ifølge Stålsett har Tekle jobbet to ganger i måneden, basert på en muntlig avtale. Han sier også at han betalte arbeidsgiveravgift og trakk skatt frem til 2008.

Tekle har gjort forefallende husarbeid i sju timer per gang, og fikk en timelønn på 300 kroner, sier Stålsett.

Stålsett sier han også har engasjert seg i Tekles sak via politikere, NOAS og UDI.

– Jeg kunne ha fortsatt å støtte henne økonomisk uten at hun arbeidet hos meg, eller jeg kunne bryte utlendingslovens bestemmelse ved å gi henne arbeid. Jeg valgte det siste, fordi arbeid er hennes stolthet. Det gir livet hennes mening i en ellers svært vanskelig situasjon, sier han.

– Denne saken handler om humanisme i praksis og hvordan retten forholder seg til det, og å ta realiteten til ureturnerbare på alvor. Jeg kaller dette en samvittighetskonflikt, sier Stålsett.

– Ingen formildende omstendigheter

Aktor Andreas Meeg-Bentzen mener saken er viktig av allmennpreventive grunner, og fastholder påstanden om fengselsstraff.

– Det er uheldig at siktede med den påvirkningskraft han har over lang tid har valgt å ikke følge loven. Det er slik vi ser det ingen formildende omstendigheter i denne saken, og som siktede selv har vært inne på så vil han ikke at hans høye alder skal bli tatt i betraktning. Det er aktoratet enig i, sier han.

Deler av aktors innledning ble møtt med latter fra salen.