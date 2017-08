Gryende håp etter oljekrisa – Ap ser ikke grunn til jubel

– Det har vært en veldig krevende situasjon, men nå ser det langt lysere ut, sier Truls Nordahl, direktør Nav i Rogaland.

Siden nyttår har arbeidsledigheten i Rogaland gått ned med 20 prosent. Nye jobber skapes – men i andre bransjer enn oljenæringa. Mest i bygg - og anlegg, men også i industri, butikk, serviceyrker og i offentlig sektor.

– Det er mye mer positivitet nå, men jeg vil absolutt sette strek under at vi ikke er ute av situasjonen, sier Nav-direktør Truls Nordahl. Foto: Tore Tollersrud / NRK

Nav-sjefen mener Rogaland er ute av krisa, men peker på at det fortsatt er fylket med flest arbeidsledige i landet.

Sparebanken Vest som er største långiver til næringslivet i Rogaland, tror oljefylket er godt på vei til å reise seg etter den høyeste ledigheten siden krigen.

– Jeg tror ikke krisebegrepet passer nå, selv om det fortsatt kan være tøft for enkeltbedrifter, sier Tore Medhus, konserndirektør bedriftsmarked, Sparebanken Vest.

Ifølge Medhus er det stort fokus på å finne alternative ting å leve av i tillegg til oljesektoren.

Ap: – Altfor tidlig å friskmelde

Ute i regnet ved Bryne stasjon deler Ap-politiker Torstein Tvedt Solberg ut roser til forbipasserende.

– Det er altfor tidlig å friskmelde regionen, og si at krisa er over. Vi ser at andelen langtidsledige og ungdom utenfor jobb øker.

– Men både fylkesarbeidssjefen og de største bankene sier det går bedre?

– Vi vil på ingen som helst måte juble før vi ser at pilene går oppover; at det skapes enda flere jobber og at flere kommer ut igjen i arbeidslivet.

Ifølge Ap-politikeren forsvinner altfor mange arbeidsledige ut av statistikken og varig ut av arbeidslivet.

– Jeg sier at regjeringas medisin ikke fungerer, og vi må ta situasjonen på alvor.

Solberg peker på at flere tusen står uten jobb i Rogaland.

– Det er alvorlig, og vi må ta politisk grep. Det ser vi at regjeringen ikke klarer. Vi er klare. Hvis vi vinner valget, så setter vi inn mange flere verktøy for å snu situasjonen.

– Vi er mest opptatt av å finne nye løsninger som sikrer aktivitet i økonomien, og det ser vi virker. Ap er mest opptatt av å snakke om hvor trist alt er, mener Høyre-politiker Sveinung Stensland. Foto: NRK

Høyre: – Ap mest opptatt av å fortelle hvor trist alt er

Sola skinner og gir Sveinung Stensland et lett rosaskjær i ansiktet når stortingsrepresentanten fra Høyre i Rogaland deler ut løpesedler til potensielle velgere.

– Arbeiderpartiet bruker mye energi på å fortelle hvor fælt og ille alt er, istedenfor å peke på optimisme. Vi ser at det snur nå i flere bransjer. Det er økt aktivitet i mange deler av næringslivet, vi ser at våre tiltak virker, og at vi får flere tilbake i arbeidslivet.

Ifølge Stensland handler det om Norge skal ha en borgerlig regjering med «fremtidstro og optimisme eller et Ap-regime som er mest opptatt av gårsdagens løsninger.»

– Vi er mest opptatt av å finne nye løsninger som sikrer aktivitet i økonomien, og det ser vi virker. Ap er mest opptatt av å snakke om hvor trist alt er, mener Stensland.