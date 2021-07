Gry Nygård ble ekskludert fra Jehovas vitner – vant i lagmannsretten

– Det har regnet i hele dag sier folk, men jeg har bare sett sol i hele dag, sier Gry Nygård.

Beskjeden om medhold i lagmannsretten ble feiret med kake sammen med primærkontakten fra hjemmesykepleien.

Nygård tør for første gang på lenge å håpe på kontakt med familien.

– Jeg er ett skritt nærmere barna mine. De er det viktigste for meg, og det er for dem at jeg ikke gir meg, sier hun.

– Umulig å beskrive savnet av barna

I 2018 ble Gry Helen Nygård ekskludert fra Ski menighet av Jehovas vitner. Dette hendte etter Nygård fortalte menigheten om det som skal ha vært en sovevoldtekt.

Jehovas vitner mener hun har gjort seg skyldig i grov seksuell umoral, og kastet henne ut fra menigheten og trossamfunnet. Med dette vendte alle henne ryggen, og Nygård mistet alle relasjonene. Inkludert venner og familiemedlemmer.

– Det er umulig å forklare hvor mye jeg savner barna mine. Å bli fratatt muligheten til å ha kontakt med barna er det vondeste og mest vanskelige i dette her, sier hun.

Nygård kan møte på barna på butikken, men har ikke lov til å ta kontakt med dem.

– De er begge voksne og klarer seg selv, men det å ikke få lov å være mamma og ikke få lov å til ta kontakt med mine egne sønner er ubeskrivelig vondt. Jeg tenker også mye på at de har mistet meg og hvor vanskelig det er for dem, forteller Nygård.

Gry Nygård har vært ekskludert fra Jehovas vitner siden 2018. Foto: Ole Jørgen F. Kolstadbråten / NRK

Kjemper for å komme inn i varmen

Det er tre år siden Nygård tok kontakt med en advokat, og saken om ekskludering ble tatt til forliksrådet. Der fikk hun medhold, men så gikk Jehovas vitner til sak mot Nygård.

I februar 2020 møttes de i Follo tingrett hvor Nygård tapte. Nygård anket saken til lagmannsretten, som kom opp i januar i år. Det er her hun nå har fått medhold.

Nygårds advokat, Håkon Mathias Sterling Danielsen, forteller at saken er unik i verdenssammenheng.

– Det finnes ikke noe tilsvarende sak hvor noen vinner fram mot en menighet på denne måten. Gry kunne ikke fått et bedre resultat i lagmannsretten enn det hun nå har fått, sier Danielsen.

Advokaten forventer en anke fra Jehovas vitner, fordi menigheten har brukt store ressurser på saken hittil.

– Jeg tør ikke spekulere i hva Høyesteretten vil gjøre, men det kan være dette er prinsipielt nok til at de vil si noe om det, sier han.

– Kan ikke lyve

I et utfyllende svar til NRK skriver Jehovas vitner at de nå vil gjennomgå dommen nøye. Trossamfunnet fastholder at det ikke er noe automatikk i at dommen fører til at Nygård blir tatt opp igjen som medlem av Jehovas vitner, og skriver:

«Jehovas vitners syn på ekskludering er basert på bibelen. Dette standpunktet har blitt anerkjent av høyesterettsdomstoler verden over».

Nygård har mistet familie, venner og hele sin sosiale plattform. Men Nygård har ikke mistet troen. Hun forteller at praksisen om eksklusjon er noe hun i utgangspunktet ikke har noe imot.

– Regelen er egentlig veldig streng, og det skal mye til. I situasjonene eksklusjon foregår er det helst en person som har valgt selv å ikke ville leve etter de regler og normer som religionen krever.

Hun forteller at i hennes tilfelle ble dette valget tatt fra henne.

Jehovas vitner skriver følgende til NRK:

«Ekskluderte personer som tar avstand fra urett oppførsel, og som viser at de har et oppriktig ønske om å leve etter Bibelens normer, er alltid velkommen til å bli Jehovas vitner igjen.»

– Dette betyr i mitt tilfelle at de mener jeg skal innrømme og ta avstand fra noe jeg ikke har gjort. Men jeg kan ikke lyve, sier Nygård.