Grøvans bønn til Hareide: Bli statsråd for å samle partiet 

Oppfordringen kommer fra parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

Under KrFs dramatiske veivalg i fjor høst var han en fremtredende kritiker av KrF-lederens råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Selv sto han i bresjen for at KrF skulle fortsette i opposisjon.

Som kjent vant verken Hareide eller Grøvan fram da KrFs ekstraordinære landsmøte avgjorde saken 2. november. Flertallet ville at KrF skulle gå i inn i dagens regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Allerede da gjorde Hareide det klart at han verken vil fortsette som partileder eller være statsråd dersom KrF ble en del av Erna Solberg regjering.

SATSET ALT: I sin tale til landsmøtet 2. november sa Hareide at han vil trekke seg som partileder om landsmøtet ikke fulgte hans råd. Ultimatumet førte ikke fram, og Hareides alternativ tapte med 90 mot 98 stemmer. Du trenger javascript for å se video. SATSET ALT: I sin tale til landsmøtet 2. november sa Hareide at han vil trekke seg som partileder om landsmøtet ikke fulgte hans råd. Ultimatumet førte ikke fram, og Hareides alternativ tapte med 90 mot 98 stemmer.

Mener KrF trenger Hareides erfaring

Men Grøvan ber Hareide ombestemme seg når det gjelder statsrådsposten.

– I det øyeblikket det er en avklaring og vi eventuelt går inn i en regjering, er det etter min oppfatning en ny situasjon, sier han til NRK.

ERFARING: Grøvan trekker fram at Hareide har verdifull statsrådserfaring som KrF vil nyte godt av. Her overrekker Hareide nøklene til miljøvernministerens kontor til Helen Bjørnøy etter den rødgrønne valgseieren i 2005. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Den avklaringen er trolig ikke langt unna. Regjeringsforhandlingene på Hadeland går nå inn i sluttspurten. Dersom partene blir enige, kan de nye statsrådene presenteres på Slottsplassen allerede neste uke.

Om Grøvan får viljen sin, vil Hareide stå der med blomster i hendene.

– Da vil alle se at KrF har et samlet lag, og ikke bare et lag bestående av statsråder som opplevde at de vant den 2. november, sier Grøvan.

– Hareide har advart kraftig mot å gå i regjering med Frp. Ser du for deg Hareide som statsrådskollega av Frp-leder Siv Jensen?

– Det må han selv vurdere. Men for partiets del, og i den situasjonen vi er i nå, vil det være en kjempestyrke om han vil tre inn og bli regjeringskollega av både Siv Jensen og de andre i kollegiet, sier Grøvan.

Hareide: – Ikke naturlig

I romjulen publiserte VG et intervju der Kjell Ingolf Ropstad, som leder forhandlingene på vegne av KrF, sier det vil være en styrke for regjeringen om Hareide blir statsråd. I Klassekampen 2. januar tok flere fylkesledere på blå side til orde for det samme.

ARVTAKER: Nestleder Kjell Ingolf Ropstad var lederskikkelsen på blå side, og trekkes frem som ny partileder når Hareide går av. Her møter han pressen under den første forhandlingsdagen på Granavollen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Selv sier Hareide fortsatt at det vil være unaturlig om han blir en del av dagens regjering.

– Men vil du utelukke at du blir statsråd i løpet av januar?

– Etter vårt retningsvalg 2. november har jeg sagt at jeg skal gjøre det jeg kan for at vi skal oppfylle vårt landsmøtevedtak. Det er mitt ønske. Men jeg har også sagt at det ikke er naturlig for meg å gå inn i Solberg-regjeringen, sier Hareide til NRK.

Kaller Grøvans utspill «merkelig»

Flere på rød side tar til orde for at partiet må respektere Hareides valg.

UENIG MED GRØVAN: – Knut Arild har vært tydelig på hva han tenker om dette, og det velger jeg å respektere, sier Tore Storehaug. Foto: Siv Sandvik / NRK

Stortingsrepresentant Tore Storehaug mener det er urimelig å forvente at Hareide skal bli statsråd for å samle partiet.

– Han var jo den som la hele sin politiske karriere inn på et retningsvalg som partiet valgte å si nei til. Da har jeg forståelse for at han ikke synes det er naturlig om han blir statsråd nå.

– Hva synes du om at Grøvan oppfordrer han til å bli det?

– Jeg synes det er en merkelig utspill. Når Knut Arild selv sier at han ikke synes det er naturlig, så velger jeg å lytte til det.

FORSTÅR HAREIDE: – Konsekvensen at det valget som er gjort er at vi mister en fantastisk god leder med integritet og bred appell, sier Karin Bjørkhaug Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Også sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug, som i likhet med Storehaug sto på Hareides side i høst, sier partiet må respektere at Hareides statsråd-nei er en konsekvens av retningsvalget partiet har tatt.

– Men om du spør meg om han vil være en god statsråd, er svaret 110 prosent ja. Men jeg respekterer at han ikke synes det er naturlig å gå inn i en regjering han selv ikke har anbefalt, sier hun.

Solberg bestemmer

Fylkeslederen i Nordland, Ingelin Noresjø, skriver i en SMS til NRK at Hareide selv må avgjøre hva han gjør dersom han blir spurt om å bli statsråd.

«Det vil helt klart være det beste for regjeringen, og samlende for KrF. Men jeg har stor respekt og forståelse for at Hareide kan mene at det blir vanskelig,» skriver hun.

Til syvende og sist er det statsminister Erna Solberg som avgjør hvem som blir en del av hennes regjering. Hun sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere verken innholdet i forhandlingene eller hvem som kan bli statsråd.