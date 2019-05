Grøn Ungdom ut mot mogleg vindmølle-kompromiss i MDG

– Eg meiner det ikkje er eit reelt kompromiss, men i retning av å prioritere naturvern strengt i alle tilfelle, seier Teodor Bruu i Grøn Ungdom.

Han ønskjer seg eit kompromiss som opnar for å bruke noko vindkraft.

Dei steile frontane om vindkraft i Miljøpartiet Dei Grøne har altså ikkje roa seg nemneverdig, sjølv om redaksjonskomiteen har lagt eit kompromisforslag på bordet.

Stridens kjerne

På den eine sida står dei som vil verne all urørt natur mot vindmøllene, og heller sjå fram mot at havvind blir lønnsam. Desse foreslo ein resolusjon om å sterkt avgrense bygging av vindmøller på land.

På den andre sida står Grøn Ungdom og andre såkalla teknologioptimistar, som meiner at ein må bygge vindmøller på land, også i delar av naturen som ikkje er rørt frå før. Årsaka er at grøn teknologi som finst må takast i bruk snarast råd for å redde klimaet.

To kompromissforslag

Laurdag skal heile to kompromissforslag opp til votering.

Fredag kveld støtta talsperson Arild Hermstad eit kompromissforslag om at «framtidige vindkraftkonsesjonar på land i Noreg bør primært bli halde til område med eksisterande inngrep og infrastruktur, og skal ikkje redusere område med urørt preg eller andre viktige natur- og friluftslivsverdier. All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering.» Laurdag morgon blei eit kompromissforslag nummer to fremma av redaksjonskomiteen for landsmøtet. Dette er basert på det første, men tek bort orda «primært» og «viktige», og legg til ei setning: «Heilt uberørt natur skal aldri bli utbygd av landbasert vindkraft.»

Det var laurdag føremiddag møter mellom partane for å sjå om dei kunne kome fram til eit felles kompromiss, men det førte ikkje fram, får NRK opplyst.

Grøn Ungdom er misnøgde

Det er forslaget nummer to Grøn Ungdom reagerer på.

– Eg er ikkje nøgd, og kjem ikkje til å stemme for dette. Dersom det får fleirtal, vil eg stemme nei til heile resolusjonen, seier Bruu.

Han håper på gjennomslag for det første, som i større grad opnar for vindmøller i ubebygd natur.

Talsperson for MDG, Arild Hermstad, har midlertid bestemt seg for å støtte forslag nummer to.

– Det opnar for at dei som er engasjert i lokalsamfunnet også sit med nøkkelen til å finne ut kva løysingar ein skal gå for. Det trur eg er eit viktig prinsipp i vindmølledebatten, at vi ikkje låser oss til alt for bastante konklusjonar frå sentralpartiet, seier talspersonen.