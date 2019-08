Gro om Støre-fond: – Vanskelig å forstå at dette skal gulpes opp igjen og opp igjen

Tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland mener saken rundt investeringene til nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke fortjener den oppmerksomheten den har fått.

– Alle har visst at han har arvet penger fra før han ble valgt til partileder. At dette skal gulpes og igjen og opp igjen, kan jeg ikke forstå, sier Brundtland til NRK.

Ap-leder Jonas Gahr Støre får full støtte av tidligere partileder Gro Harlem Brundtland. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Støre opplyste onsdag at han selger seg ut av minst ett fond han har gjort investeringer i.

Bakgrunnen er at Støre, via fondet, kan ha tjent penger på kommersiell velferd.

Samtidig går partiet hans til valg mot privat profitt i velferden. Støre utelukker ikke at han vil trekke seg ut av flere fond i tiden som kommer.

Brundtland: – Har fått for mye oppmerksomhet

Brundtland mener Støre har gitt åpne og ryddige svar på hvordan hans formue blir forvaltet, og at dette skjer etter de etiske retningslinjene som Statens pensjonsfond utland, det såkalte oljefondet, også følger.

– Jeg synes han har svart godt for seg, og at dette ikke fortjener den oppmerksomheten det har fått. Han har gitt åpne svar, så ingen bør bekymre seg om dette, sier Brundtland.

Det er helt i tråd med professor Bruno Gerard ved Handelshøyskolen BI. Han sier til Dagbladet at det ville vært nær umulig for Støre å vite at fondet han investerte i gjorde ham til indirekte investor i private velferdskonsern.

– Støre kunne ikke ha visst dette. Selv jeg, som kan dette, ville ha brukt timevis på å finne ut av dette. I disse fondene blir også investeringsobjektene byttet ut jevnlig, så da måtte man ha undersøkt dette med jevne mellomrom, sier Gerard til Dagbladet.

Det er Jan Arild Snoen enig i.

– Dette er en fillesak. Investeringen hans i private velferdskonsern er veldig indirekte. Etter mitt syn, er det et urimelig krav at han skulle ha visst om denne type investeringer gjennom slike fond, sier Snoen til Dagbladet.

Professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole sier hun har forståelse for at situasjonen er krevende Støre.

– Men når det gjelder politiske aktører så er det viktig at det er konsistens mellom det de sier og det de gjør. Det er det vi forventer og som har blitt belyst med denne saken, sier Søreide.

Hun sier lærdommen for alle som ønsker å investere i et fond med etisk profil, er at man selv må sjekke hvor man investerer og hva man ønsker at fondene holder seg unna.

– Samtidig virker det som om man tar mannen istedenfor ballen i akkurat denne saken, sier Søreide.

Kritiske til Støre-investeringer

Audun Lysbakken er partileder i SV. Foto: NRK

SV-leder Audun Lysbakken har vært kritisk til investeringene overfor NRK.

– Dette skulle selvsagt ikke skjedd, og det er riktig å rydde opp, men denne problemstillingen skulle vi ikke hatt i det hele tatt, sa Lysbakken da saken ble kjent.

Også Rødts leder Bjørnar Moxnes har sagt at han er glad Støre har solgt seg ut.