Grisebonde dømt etter NRK-dokumentar

Dommen er basert på skjulte opptak brukt i NRKs Brennpunkt-dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter».

Dokumentaren viste en kastrering av gris som er eldre enn fire uker. Det er i strid med dyrevelferdsloven og forskrift om hold av svin, skriver Fredrikstad tingrett.

Bonden brøyt også reglene som fastslår at kastrering av gris skal utføres av veterinær, med bedøvelse og langtidsvirkende smertelindring.

I dommen skriver Fredrikstad tingrett at bonden har «avgitt en fullstendig tilståelse om forholdene i siktelsen» og at han sier han «angrer veldig» det han gjorde.

Tingretten dømte ham for to tilfeller av ulovlig kastrering. Dommen ble 45 dager betinget fengsel og en bot på 20.000.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Ønsket strengere straff

– Vi må vurdere om dommen skal ankes, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl. Foto: Helle Westrum / NRK

– Vi er fornøyd med å få domfellelse, men vi ønsket en strengere straff, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl til NRK.

Økokrim sier dommen viser at dyrevelferd blir tatt på alvor. Statsadvokaten tror dommen kommer til å virke forebyggende, selv om bonden i praksis ikke må sone i fengsel.

– Vi må vurdere om dommen skal ankes, sier Bache Dahl.

NRK har vært i kontakt med bondens forsvarer. Hun opplyser at dommen ikke blir anket, men ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Økokrim etterforsket i alt fire bønder som var del av dokumentaren. Saken mot de tre andre bøndene ble henlagt.

– Det var forskjellige årsaker til det, blant annet foreldelse, sier statsadvokat Maria Bache Dahl.

Hun mener Økokrim har gjort en grundig etterforskning.

– Enorm skuffelse

Dokumentaren var basert på skjulte opptak som Norun Haugen gjorde da hun var under opplæring på grisegården.

Haugen filmet på innsiden av norske grisefjøs med skjult kamera gjennom fem år.

Hun mener dommen ikke tar hensyn til de «enorme lidelsene» landbruksdyr utsettes for.

Norun Haugen filmet på innsiden av norske grisefjøs med skjult kamera gjennom fem år. Foto: Helle Westrum / NRK

– Jeg grep ikke inn fordi jeg ønsket at ved å vise fram dette, skulle det føre til endringer til det bedre for dyra, så for meg er dette en enorm stor skuffelse, sier Norun Haugen til NRK.

Hun mener dommen burde vært strengere, og at straffeutmålinga signaliserer at det å påføre dyr smerte ikke regnes som et så alvorlig lovbrudd.

– Dommen blir hengende ved bonden, men den setter ingen presedens eller styrker dyrs rettsvern, sier Haugen.

Haugen fikk selv status som mistenkt i forbindelse med etterforskninga. Nå har Økokrim også henlagt saken hennes som «intet straffbart forhold».

Økokrim begrunner henleggelsen med at Haugen har handlet som hun har gjort for å forhindre at andre griser får samme behandling.

Les mer: Derfor publiserte NRK skjulte opptak fra norske svinegårder