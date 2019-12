Grete Roede (80) er død

Grete Roede (80) sovnet stille inn med familien rundt seg på Hospice Stabekk i Bærum lørdag formiddag, opplyser datteren Jeanette Roede til NTB.

Roede har hatt livmorhalskreft i lengre tid, men har vært sprek til det siste. Det gikk imidlertid fort da sykdommen spredte seg.

Roede har gitt ut flere bøker, og er tidligere eier og leder av selskapet Grete Roede AS som driver kurs for slankere. Hun startet denne virksomheten i 1974.

Hun er tildelt flere priser, blant annet Nasjonalforeningens folkehelsepris i 2000 og Årets forretningskvinne i 1999. I 2003 ble hun tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull.

Grete Roede fylte 80 år i januar, og sa da til ABC Nyheter at hun levde lenger med sykdommen enn hun hadde trodd.

– Det er flott at jeg har fått lov til å bli 80 år. Det hadde jeg ikke trodd da jeg fikk diagnosen. Jeg skal feire her hjemme med 34 gjester. Det er et godt tegn at jeg har overskudd til det, sa Roede til nettavisa.

I 2016 fikk hun smerter i magen, som ikke ble borte. Det viste seg etter hvert å være eggstokkreft. Og da hun ble operert, hadde kreften allerede spredd seg, skriver ABC Nyheter.

– Det er klart formen har gått opp og ned, og under cellegiftbehandlingen følte jeg meg veldig dårlig. Men stort sett har jeg hatt det bra og har energi nok til å få gjort mye. Det er ikke alltid jeg har så mye krefter, men jeg har jo heller ikke vært 80 år før.