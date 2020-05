Greenpeace sendte SMS til 40.000 Equinor-aksjonærer: – Frekt

14. mai er det generalforsamling i Equinor. I den anledning har omkring 40 prosent av alle aksjonærene i selskapet fått en SMS fra Greenpeace.

Der bes de om å stemme for et forslag fra WWF og Greenpeace. Forslaget går ut på å stanse all oljeleting i områder som er nye, umodne og med høy økologisk verdi og sårbarhet.

De to miljøorganisasjonene sikter spesielt til de mest sårbare områdene i Arktis.

I meldingen henvises det også til en artikkel med en tilhørende kampanjevideo.

– Det er sikkert mange som vil mene det er drastisk å ta direkte kontakt med 40.000 nordmenn på denne måten. Men med tanke på hvor alvorlig klimakrisa er og de enorme konsekvensene oljeindustrien har for miljø og klima, mener vi at det er viktig å kontakte dem som kan utgjøre en forskjell. Å påvirke aksjonærer er en del av arbeidet vårt, sier generealsekretær Frlode Pleym.

Flere tar oppfordringen

Fristen for å stemme til generalforsamlingen gikk ut tirsdag klokken 12.

– Vi har fått over 50 fullmakter fra aksjonærer til å stemme på deres vegne. Akkurat hvor mange aksjer dette repersenterer vet vi ikke nå. Men dette er flere fullmakter enn vi har fått ved tidligere generalforsamlinger, sier Pleym.

Frode Pleym, generalsekretær i Greenpeace Foto: Johanna Hanno / Johanna Hanno

På nettsidene til Greenpeace er det både positive og negative tilbakemeldinger på kampanjen. Flere aksjonærer kommenterer at de vil støtte forslaget:

«Jeg stemmer for Greenpeace' forslag Nei til oljeboring i sårbare områder», skriver én.

– Frekk kampanje

Samtidig er det flere som sier de vil stemme mot forslaget. Flere av dem er ansatte i Equinor.

En av aksjonærene NRK har snakket med, som ikke vil stå fram med navnet sitt, sier hun synes kampanjen er frekk.

– Er det budskapet du reagerer på?

– Ja, svarer aksjonæren, som ikke vil utdype hva hun reagerer på eller hvordan hun har tenkt til å stemme.

Nesten samtlige kommentarer under Greenpeace sitt Facebook-innlegg er av den negative sorten i skrivende stund. Der vil flere ha seg frabedt slike meldinger sent på kvelden:

«Jeg vil ha med frabedt å få tilsendt politisk propaganda, uten mitt samtykke. Jeg vet utmerket godt hva jeg mener og stemmer, uten at dere behøver å sende meg spam» er det én som skriver.

«Jeg vil ikke under noen omstendighet stemme nei til oljeboring eller leting som Equinor vil foreta. Jeg tror og vet at selskapet utfører dette på ansvarlig måte når det gjelder miljøhensyn og HMS», skriver en annen.

Vil ha debatt

Pleym i Greenpeace ønsker motforestillingene velkommen:

– Det viktigere her er at det blir større debatt i Norge om Equinors rolle i omstillingen av Norge, sier Pleym.

Hovedeier i Equinor, Staten, ved Olje- og energidepartementet vil ikke delta i debatten men skriver følgende til NRK i en epost:

«De​​t må være opp til forslagsstillerne til generalforsamlingen hvordan de gjør sine forslag kjent for de andre aksjonærene, og hvordan de argumenterer for sine forslag», skriver politisk rådgiver i departementet, Erlend Jordal (H).

Heller ikke Equinor har noe de vil si til NRK om sms-kampanjen.

