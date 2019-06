Gravid 26-åring drepen – babyen kjempar for livet

Ein 37 år gammal mann vart arrestert i saka laurdag, men han vart sett fri etter avhøyr. Seinare laurdag vart ein 29 år gammal mann arrestert, og han er framleis i politiet si varetekt.

Det er uklart om nokon av dei hadde ein relasjon til den drepne kvinna.

Kjenner ikkje motivet

Politiet opplyser at dei ikkje kjenner motivet for det brutale drapet på Kellymary Fauvrelle i Croydon i det sørlege London ved 03.30-tida natt til laurdag. Ho var gravid i åttande månad, og ho døydde like etter at politi og helsepersonell kom til staden.

Då vart det avgjort å hente ut barnet ved hjelp av keisarsnitt på staden, og den vesle vart raskt teken til sjukehus. Tilstanden har heile tida vore kritisk for den nyfødde.

I løpet av ein periode på 28 timar var det fire knivdrap i London. Drapet på Kellymary Fauvrelle var eitt av desse. Dei tre andre drapa skjedde i tre ulike hendingar rundt om i den britiske hovudstaden.

Politiet undersøker staden der 26 år gamle Kellymary Fauvrelle vart drepen sør i London. Foto: Kirsty O'connor / AP

Ein politimann bak sperringa i gata der ei 26 år gammal gravid kvinne vart knivstukken og drepen natt til laurdag. Foto: Simon Dawson / Reuters

– Jobbar døgnet rundt

Borgarmeister Sadiq Khan seier at politiet jobbar på spreng døgnet rundt for å oppklare dei fire drapa og halde gatene og bustadområda i London trygge for alle.

– Vald mot kvinner har ingen plass hos oss, og brutale drap i heimen, slik som dette, viser kor stort dette problemet er. Eg ber for det uskuldige barnet, og for mora det miste på så tragisk vis, skreiv Khan på Twitter.

Valdsbølgja i London har fått blant andre USAs president Donald Trump til å kome med sterk kritikk av borgarmeister Sadiq Khan, som han meiner er ein katastrofe for den britiske hovudstaden. Det kjem til å bli endå verre om han ikkje blir erstatta, sa Trump blant anna.

Kritikk av regjeringa

Opposisjonen i Storbritannia har kome med kraftig kritikk av statsminister Theresa May og hennar regjering for det dei meiner er for låge løyvingar til politiet og kutt i sosiale hjelpetiltak. Kritikarane meiner manglande løyvingar har vore ei medverkande årsak til auken i valdelege angrep i byen.

Offisiell statistikk viser at det var 285 dødelege knivangrep i England og Wales i 2018, og det er det høgste talet etter at målingane starta for 70 år sidan.

Boris Johnson, tidlegare ordførar i London og favoritt til å bli ny statsminister etter Theresa May, seier han kjem til å auke talet på politifolk om han blir valt.