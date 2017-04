Grasrota frykter tåkeprat – presser på for et tydeligere Arbeiderparti

– Når man er usikker på hvordan man skal handle i visse politiske situasjoner, sier man gjerne at man skal «vurdere en sak på nytt», eller «se på den», «ta den fram» eller «belyse». Slike begreper bidrar til uklarhet, mener Kai Lennert Johansen i Levanger Arbeiderparti.

Slike begreper er det mange av i Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram, og en gjennomgang NRK har gjort viser at bruken har økt de siste årene.

– Ord som «tenke på», «revurdere», «drøfte», «ta opp til vurdering» gjør også at ting blir uklart, mener Johansen.

Vil unngå tåkeprat

Programforslaget som helgens landsmøte skal ta stilling til, inneholder en rekke formuleringen som ikke sier tydelig fra om hva partiet vil stemme:

Programmet foreslår å utrede billigere drivstoff på bygda, men lover ikke å gå inn for det slik flere lokallag ønsker.

Arbeiderpartiet har kritisert regjeringen for å avskaffe arveavgiften, men programmet går ikke inn for å gjeninnføre den.

å gjeninnføre den. I den betente striden om oljeutvinning i nord har ledelsen valgt et kompromiss som utsetter spørsmålet om konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2.

Johansen i Levanger har sett seg nødt til å foreslå tydeligere språkbruk for å unngå «for mye tåkeprat» i programmet.

– Ved en del av programpostene setter jeg spørsmålstegn og tenker «OK, hva ligger det egentlig i dette?» sier han til NRK.

En rekke fylkes- og lokallag foreslår dessuten endringer for å tydeliggjøre partiets politikk innen kommunereformen, distriktsspørsmål, asyl, statlige arbeidsplasser og arbeidsmiljøloven.

– Venstre og KrF, som er de fremste garantistene for at mindretallsregjeringen overlever, har på en mye tydeligere måte enn Arbeiderpartiet markert avstand til asylpraksisen vi nå er vitne til, skriver Haugesund Ap i et endringsforslag.

Mener Ap viser ansvar

Arbeiderpartiet har mistet velgere på de siste meningsmålingene, og denne uken vedgikk partileder Jonas Gahr Støre at partiet må bli tydeligere for å overbevise usikre velgere.

Men nestleder Hadia Tajik, som har ledet programarbeidet, mener det er nødvendig å ta de forbeholdene som er lagt inn i programutkastet.

– Dette er et uttrykk for at vi er et ansvarlig parti. På de områdene der det er mulig å konstatere helt presist hva løsningene skal være, har vi gjort det. På andre områder er det behov for å få flere fakta på bordet. Da foreslår vi utredninger og vurderinger, samtidig som vi peker i en klar retning, sier hun til NRK.

Hun mener ikke at de mange endringsforslaget vitner om et utydelig program.

– Når man får 5000 forslag fra alle deler av partiorganisasjonen, så vil det blant dem være litt forskjellig. Det er forslag som går på konkrete politikkendringer, og så vil det være noen forslag som dette. Jeg er trygg på at vi får et tydelig program, sier hun.