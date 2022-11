Granskningen av Forsvaret: Kristine håper det var verdt å stå fram

Kristine Solhaug var den første av en rekke varslere som har stått fram i NRK og fortalt om kritikkverdige forhold i Forsvaret.

Hun varslet om at hun opplevde at sjefen forsøkte å presse henne til å gi falsk forklaring til politiet.

Majoren fikk likevel fortsette i en betydningsfull stilling.

Fredag kom granskingsrapporten om Forsvaret som avslører store feil og mangler i håndteringen av varsler.

Solhaug jobber fortsatt i Forsvaret og kjenner seg igjen i rapporten.

– Den avdekker ikke noe vi ikke visste fra før av. Det har vært dårlig håndtert, og det har vært mangel på kompetanse hos lederne. Så er det godt å få bekreftet at det moralske kompasset mitt ikke har vært ute å kjøre, sier hun.

I rapporten kommer det blant annet fram at Forsvaret gir sluttavtaler med etterlønn og bonuser i stedet for å si opp ansatte som har gjort noe kritikkverdig.

PwC, som har laget rapporten, anbefaler et nytt system for varsling i Forsvaret.

Ble sykemeldt

Etter at sjefen hennes kolliderte i fylla, skal han ha forsøkt å få Solhaug til å si til politiet at han ikke drakk alkohol på festen.

Hun fortalte at han oppsøkte henne flere ganger, både på jobb og hjemme.

Denne framstillingen er sjefen uenig i.

– Domsavgjørelsen i saken det refereres til, er jeg uenig i, og den er derfor sendt til ny vurdering i gjenopptakelseskommisjonen, skrev han i en e-post til NRK i mai.

Han mener han ikke har gjort det han er dømt for.

Mens Solhaug ble sykemeldt på grunn av presset i 2019, var majoren fortsatt på jobb.

I flere av sakene NRK har omtalt, er mangelen på konsekvens et gjennomgående tema.

– Nå håper jeg bare at de tiltakene som er anbefalt, blir iverksatt og at vi ser at det har vært verdt noe. Det har vært en enorm belastning, sier Solhaug.

Avsløringer

Etter en rekke avsløringer i NRK om varslinger og feil i Forsvaret knyttet til seksuell trakassering, maktmisbruk og overtramp har etaten nå blitt gransket av eksterne konsulenter.

Konsulentselskapet PWC ble hyret av Forsvaret i sommer. Selskapet har gransket systemer og rutiner, og sett på over 50 konkrete saker.

– Vårt hovedfunn er at vi mener forsvaret har en uensartet praksis for varslingshåndtering der risikoen for mangler og feil er for høy, sa leder for granskingen Gunnar Holm Ringen i PWC under fremleggelsen.

I et intervju med NRK erkjenner forsvarssjef Eirik Kristoffersen at en av hovedutfordringene er at Forsvaret fortsatt er mannsdominert.

Kristoffersen sier at de må bli bedre på å håndtere varslinger.

– Vi skal være en organisasjon som på en troverdig og riktig måte håndterer varslinger. Ingen fortjener å bli utsatt for mobbing og trakassering, sier forsvarssjefen. Under dagens pressekonferanse understreket Kristoffersen at sakene har opprørt ham.

Politikerne på Stortinget mener konklusjonen i rapporten er alvorlig, men har fortsatt full tillit til forsvarssjefen.

Høyre: Åpenbart holdningsproblem

Høyres Hårek Elvenes sier det er meget alvorlige funn, og at det et stadig tilbakevendende problem som har gått igjen i flere rapporter.

– Det er åpenbart et holdningsproblem i deler av organisasjonen som det må ryddes opp i. Det er heller ikke den første rapporten som påpeker problemer med seksuell trakassering. Dette er et ledelsesansvar, og det betyr at det er forsvarets øverste ledelse sitt ansvar å få bukt med problemet.

– ÅPENBART HOLDNINGSPROBLEM: Det mener Høyres Hårek Elvenes om kulturen i Forsvaret Foto: NRK

– Du sier det har pågått lenge. Har du tillit til at det er forsvarssjef Kristoffersen som skal rydde opp?

– Jeg har tillit til at den øverste ledelsen får bukt med dette. Han har selv uttrykt skuffelse og en vilje til å ta fatt på dette. Det har jeg tillit til at kommer til å skje, svarer Elvenes.

– Hva har Høyre gjort for å få bukt med dette, i og utenfor regjering?

– Høyre har flere ganger pekt på at Forsvarets øverste ledelse må ta fatt i dette. Det er et lederansvar å få snudd dette. Fra forsvarssjef til sjefer for Forsvarets avdelinger på ulike nivå. Oppfølgingen av arbeidet med å få bukt med seksuell trakassering bør være et fast punkt i styringsdialogen mellom forsvarsministeren og forsvarssjefen, sier Elvenes.

Gram: Viktig jobb fremover

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har ikke stilt til intervju, men sendt et skriftlig svar til NRK:

– Det er ingen tvil om at sakene som har blitt avdekket er svært alvorlige og at Forsvaret ikke har håndtert varslingssaker godt nok. Jeg har derfor støttet Forsvarssjefens beslutning om å iverksette en ekstern gjennomgang.

– Jeg følger denne saken tett og har bedt om en rapport fra Forsvarssjefen før jul. Der vil PWC sitt arbeid inngå som et viktig grunnlag. Forsvaret har en viktig jobb å gjøre framover med å heve kompetansen og sikre riktige tiltak slik at vi unngår flere slike saker, skriver Gram.

Ap: – Han er den rette til å rydde opp

Åsmund Aukrust (Ap) har fortsatt tillit til forsvarssjefen.

– Det har jeg. Det er forsvarssjefen som har bestilt denne rapporten og som har vært tydelig på at dette er en stor krise for det norske forsvaret. Jeg har tillit til at han er den rette til å rydde opp, sier Aukrust.

Han sier det som er kommet fram er uakseptabelt og at Forsvaret av alle steder skal være et trygt sted å jobbe.

– Her har det vært mange store feil over mange år. Det er jeg glad for at kommer fram. Vi trenger åpenhet rundt dette og er glad forsvarssjefen sier han skal rydde opp.