– En kommunal egenandel betyr mindre penger til kommunene og til eldre, det kan gi økt eiendomsskatt og er ikke nødvendigvis en god løsning for å komme i mål, sier Venstre-lederen til NRK i Arendal.

Grande avviser dermed utspill fra Siv Jensen og samferdselsminister Jon Georg Dale, som har argumentert for å lempe deler av bompengeregningen over fra bilistene til kommunepolitikerne i byer som Oslo og Bergen.

I helgen brukte Siv Jensen sin valgkampåpning i Osøyro til å lansere et Frp-krav om at kommunene må bidra med egenandel over eget budsjett. Argumentet er at det kan virke disiplinerende når lokalpolitikerne skal vedta nye, dyre prosjekter:

– Staten bidrar med 50 prosent, men det er så og si ingen egenandel for kommunene. Hvis vi innfører pålegg om en ny egenandel, må kommunene tenke seg litt mer om, sa Jensen til VG lørdag.

Var ukjent for Venstre

NRK er kjent med at Jensens utspill skapte harme i Venstre-leiren, som ifølge en Venstre-kilde ikke visste noe om det på forhånd.

Grande vil ikke si at forhandlingsklimaet har gått surt, men gjør det klart at Frps skisse ikke er noe Venstre stiller seg bak.

– Ber man kommunene bidra med mer, må man kutte i andre ting. Jeg synes det er en dårlig løsning. Det er ikke noe Venstre ønsker, sier hun.

Tror ikke på snarlig bom-løsning

Og mens både Høyre og Fremskrittspartiet har antydet at et bomforlik nå er like rundt hjørnet, er Grande langt mindre sikker.

– Jeg ser konturene av en løsning, men jeg vill ikke sagt at det var rett rundt hjørnet. Det er mye jobbing som gjenstår.

– Noe av dette vil komme i forbindelse med statsbudsjettet. Så får vi se om vi greier å få til en enighet før det om andre ting også, sier Grande.