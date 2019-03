– Dette vil mange av barna våre huske i 2090, sa Venstre-lederen da hun slapp nyheten under åpningstalen på Venstres landsmøte på Hell i Trøndelag.

Staten gir i dag kommunene penger for å finansiere leirskole, men flere steder må foreldre likevel betale for at barna skal få dra. Skolene kan ikke kreve at foreldrene skal betale, siden all offentlig undervisning skal være gratis.

– Leirskole er noe helt annet enn vanlig skole. For mange er det første gangen man sover borte fra mamma og pappa. For mange er det første gang man går seg bort i skogen eller forelsker seg, sier Grande.

Det er foreløpig ikke kjent om regjeringen vil bevilge penger for å hjelpe kommunene med å følge de nye reglene.

Flere tiltak for gutter

Opptakten til Venstre-landsmøtet har vært preget mer av uro og intern strid enn politikk. Med Taylor Swift-sangen «Shake it Off» og tekstlinjen «haters gonna hate» gikk hun på scenen for å lansere ny politikk hun håper kan få fokus bort fra de dårlige målingene og alle spørsmålene om hvem som bør lede partiet.

I talen foreslo hun blant annet tre tiltak som skal løfte gutter i skolen: gratis kjernetid i SFO, fleksibel skolestart og styrking av spesialundervisningen.

– 70 prosent av barna som får spesialundervisning, er gutter. Og ettersom kjønnsforskjellene forverres med årene er det et tegn på at undervisningen ikke fungerer, sier Grande.

Vil endre trakasserings-regler

På kvinnedagen kom også kultur- og likestillingsministeren med en nyhet som skal senke terskelen for å si ifra om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

– Venstre i regjering kommer snart til å legge fram et nytt lovforslag, som gjør at seksuell trakassering i arbeidslivet kan bringes inn for likestillingsnemnda. I dag må alle slike saker gå for retten. Det fører til at det nesten ikke blir noen saker, sier hun.

Demonstrerer mot egen regjering

Senere på dagen har Unge Venstre varslet at de vil delta på en kvinnedagsmarkeringen i Stjørdal sentrum – der regjeringens endringer i abortloven blir en hovedsak.

– Det er viktig for oss å delta på 8. mars-markeringen der, for abortkampen har vært spesielt viktig for oss de siste månedene. Vi har et behov for å demonstrere sammen med dem som ikke aksepterer endringene i abortloven fra denne regjeringen, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Han stemte som kjent mot regjeringsplattformen da KrF gikk inn i regjeringen, på grunn av endringene i reglene for såkalt tvillingabort eller fosterreduksjon.

– Det står mye bra i regjeringsplattformen, men for oss gikk det en rød linje ved abortreglene. Nå som regjeringen faktisk sitter der, er vi opptatt av å gjøre den best mulig for kvinners rettigheter og for likestilling, sier han.