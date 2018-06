– Jeg tror ikke et omsorgssenter i Kabul vil føre til at færre legger ut på flukt, sier Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande.

Hennes egen regjering er i sluttspurten av forhandlingene med Afghanistan for å opprette et omsorgssenter der en skal sende tilbake enslige mindreårige asylsøkere, men Venstre-lederen er selv skeptisk.

– Mange har prøvd det før, men ikke lykkes med det. Jeg tror derfor at det ikke går, sier Skei Grande.

Justisminister og regjeringskollega Tor Mikkel Wara har på sin side tro på at et slikt omsorgssenter gjør at færre vil legge ut på flukt, og at det dermed vil ha en forebyggende effekt.

– Det betyr at færre mindreårige sendes alene på en farefull ferd over lange avstander med menneskesmuglere, skriver han i en kommentar til NRK.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide har reagert sterkt på forslaget.

– Det er regjeringens rett å inngå avtaler med andre land om de ønsker det, og i dette tilfellet har de også fått hjemmel til å gjøre det. Men gitt situasjonen som er i Afghanistan og Kabul nå, mener jeg det er uforsvarlig å sende barn tilbake dit, sa Hareide til Aftenposten i dag.

Frontlinjen mot Frp er borte

Til tross for intern regjeringsuenighet om retursenter i Kabul, mener Venstre-lederen livet i regjering er overraskende lett. Partiet har sittet i regjering i 155 dager sammen med Frp og Høyre. Skei Grande mener at det er lettere å være i regjeringen enn hun trodde, og roser Erna Solberg som statsminister under partiets sommerpressekonferanse.

– Det var ingen som trodde at det å gå inn i regjeringen var en magisk handling som ville løfte oss opp med en gang. Vi må jobbe for å klare løftene, men vi ser på syv siste meningsmålingene at vi går fremover, sa Venstre-lederen under partiets pressekonferanse.



Under pressekonferansen innrømmet kulturministeren at forholdet til Frp har endret seg etter at de selv kom inn i regjering og «frontlinjen» de hadde til Fremskrittspartiet har forsvunnet.



– Savner dere bråket?

– Nei, egentlig ikke. Jeg føler jeg ga et bilde av Venstre som mye mer konfliktorientert enn det vi egentlig er. Nå får vi kanskje frem Venstre på en litt bedre måte.



– Frp er gode på å markere sin egen politikk i regjeringen. Er dette noe Venstre kan lære av?

– Jeg tror at Frp- og Venstre-velgerne har forskjellige forventninger til sine politikere. Vi skal klare å markedsføre hva Venstre står for i stortingsgruppa, men kanskje ikke på samme måte som Frp.