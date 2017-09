Grande holder mulighetene åpne

Tidligere i dag møttes Venstres sentralstyre etter valgnatten, men Grande ville overfor NRK ikke svare på om et Frp-samarbeid var tema.

– Vi står fast ved landsmøtevedtaket, om at vi ønsker en blågrønn regjering, med Erna Solberg som statsminister. Det er utgangspunktet vårt inn i forhandlingene, og det kan ikke sentralstyremøtet forhandle om.

– Du vil ikke svare på om det var en del av det dere snakket om på møtet i dag?

– Det er de folkevalgte som lager mandat til forhandler, og det er det ikke sentralstyret som bestemmer, men en ny stortingsgruppe. Den må konstitueres, og vi vet fortsatt ikke hvem den gruppa består av. Det er vanskelig å lage et forhandlingsmandat, før vi vet hvem som sitter i stortingsgruppa.

– Er det en åpning for at dere går i regjering med Høyre og Frp?

– Vi har sagt at det var lite sannsynlig. Vi ønsker oss en blågrønn regjering.

Frp-diskusjon

Med en oppslutning på 4,3 prosent, etter valgnattens nervepirrende Venstre-drama, kom partiet seg så vidt over sperregrensen. De er dermed inne på Stortinget med åtte mandater.

I dag har flere kilder i partiet opplyst til NRK at det er en pågående diskusjon i partiet om de skal tre inn i et regjeringssamarbeid med Frp.

– Det går ikke an å være partileder og ikke ønske å komme i regjering. Vi vil i regjering, og har ønsket oss en blågrønn regjering, så får vi sette oss ned og snakke sammen, sa Grande tidligere i dag.

Takvam: Lever farlig

Ifølge politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam blir det krevende for Solberg-regjeringen dersom man ikke får til en avtale mellom de fire partiene på borgerlig side.

– Det avhenger av vilje fra alle fire partier, for at det skal gå bra i denne perioden. Det er ingen tvil om at denne regjeringen lever farlig de neste fire årene, sier Takvam.