Grande har sendt bekymringsmelding om Trøndelag Ap

Grande skriver i ettermiddag i et innlegg på Facebook at han har drøftet det han beskriver som en ukultur i fylkeslaget med Arbeiderpartiet sentralt.

– Jeg hadde første møte med assisterende partisekretær i dag. I dette møtet har jeg fremmet bekymringsmelding om hendelser og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti som det bør ryddes opp i, skriver han.

– Jeg har også sviktet

Grande sier han har tatt initiativ til en sentral prosess for å komme til bunns i forholdene i fylkespartiet, finne løsninger og gi folk mulighet til å gå videre.

Han nevner ikke enkeltpersoner eller hendelser, men lister opp tre ønsker til prosessen:

At de som har hatt vonde opplevelser får en unnskyldning

En sentralt styrt prosess og at det utarbeides planer for å forhindre at flere blir utsatt for lignende negative hendelser

Det må utarbeides en etisk standard for folk i ledende verv i partiet

Grande skriver videre at problemene i partiet ikke bare handler om enkeltpersoner, men hevder det finnes «usunne og skjulte maktstrukturer» og at folk har vært for lite bevisst på sine roller og væremåte.

– Jeg har selv sett altfor ofte at partiet har mistet medlemmer og talenter fordi folk ikke orker å være med på spillet, fordi de har opplevd ubehageligheter og fordi de finner det best å trekke seg unna.

– Vi må være villige til å ta et oppgjør med oss selv, skriver Grande og erkjenner at også han har sviktet.

– Jeg har også sviktet folk jeg burde stått opp for, og som ble stående alene. Den tiden er nå forbi.

Reagerer på lekkasjer

Mandag foreslo en enstemmig valgkomite i Trøndelag Arbeiderparti at Trond Giske skal bli den nye lederen for fylkeslaget.

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, trakk støtten til Giske, og fredag ble han vraket og valgkomiteen kom med ny innstilling.

Grande skriver at valgkomiteen etter hans mening gjorde et godt arbeid med å lage en ny innstilling etter at de vraket Giske som fylkesleder. Men at det han beskriver som bevisst plantede lekkasjer gjorde situasjonen svært krevende for årsmøtet og alle involverte.

Derfor ønsker han nå en at partiet sentralt foreta en gjennomgang av arbeidet.

Spenning mellom Grande og Kjerkol

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol var blant favorittene for å bli ny fylkesleder.

Overraskende annonserte valgkomiteens leder Arild Grande at Marit Bjerkås foreslås som ny leder for fylkespartiet.

Under årsmøtet på lørdag kom benkeforslaget og Ingvild Kjerkol ble ny leder for fylkespartiet.

Valgkomiteens leder Arild Grande advarte mot å la dem som har hatt stor makt over mange år være dem som skal ta et oppgjør med en partikultur de selv hadde ansvar for. – Enkelte har gått gjennom store påkjenninger

Grande sier at flere har bedt ham om å være mer konkret om hva den såkalte ukulturen bunner ut i, men at han også har blitt bedt av de berørte om å ikke gjenfortelle historiene deres.

– Jeg sa på fylkesårsmøtets talerstol at jeg har sett folk bli støtt ut, baksnakket, knust, enkelte nærmest gå til grunne i en usunn partikultur. Alle vil selvsagt ikke kjenne seg igjen i dette bildet, iallfall ikke folk som har makt og selvtillit. Men det finnes folk som ikke har, eller har hatt det godt, i partiet vårt.

– Enkelte har gått gjennom store påkjenninger, og må selv få ha kontroll på hva de vil si og ikke. Prosessen må derfor gjennomføres internt i partiet på en ryddig måte, og finne sin løsning der. Det vil sikre at alle involverte blir behandlet trygt og rettferdig. Dersom enkeltpersoner ønsker å stå frem med sin historie må det være ene og alene opp til dem.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Grande mandag ettermiddag angående innlegget, men han viser til det han har skrevet.

På Facebook skriver Grande:

«Jeg kommer på nåværende tidspunkt ikke til å kommentere ytterligere om dette til pressen, i respekt for alle involverte.»