– Dette burde jeg ikke ha sagt, for dette har skapt et «haraball», sier kulturminister Trine Skei Grande (V) under Dagsnytt 18 torsdag.

I kjølvannet av at avgåtte fiskeriminister Per Sandberg tirsdag langet ut mot den norske pressen, har det kommet en rekke reaksjoner mot norsk medias dekning av saken.

Onsdag uttalte Grande til Dagens Næringsliv at allmennkringkasterens rolle ikke var å være «mest tabloid».

– Jeg sa jeg hadde grublet over å plassere NRKs nettside på listen over mest tabloide, etter spørsmål om de burde ha en egen nettavis, sier Grande.

Det er altså denne kommentaren Grande nå sier hun aldri burde ha kommet med.

Aftenposten bedt Solberg beklage

I NRKs Dagsnytt 18-sending torsdag, møtes Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansen, kulturminister Trine Skei Grande, redaktør i Klassekampen Mari Skurdal og kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen for å diskutere medienes «blodtørstighet» i dekningen av omstendighetene rundt Sandbergs Iran-ferie.

Under en pressekonferanse i Arendal tirsdag, rettet statsminister Erna Solberg en hard pekefinger mot medienes jakt på detaljer i den omstridte Sandberg-saken, og kalte dem for «blodtørstige journalister».

Solberg trakk i ettertid tilbake uttalelsen.

– Nei, jeg mener ikke at journalister er blodtørstige. Og det er det ingen grunn til å ta ut av det sitatet. Men pressen må huske at det er grenser for hva en statsminister kan svare på, sier Solberg til NRK torsdag.

I en lederartikkel torsdag ber Aftenposten statsminister Erna Solberg beklage for uttalelsen om «blodtørstige journalister».

Espen Egil Hansen mener at statsministeren opptrådte ryddig i ettertid, til tross for at hun ikke beklaget.

– Statsministeren har et ansvar for hvilke ord hun bruker - og når hun bruker dem. Så all honnør til hvordan hun presiserte dette i dag, sier Hansen, og legger til at vi er heldige i Norge som har et debattklima med tillit mellom presse og politikere.

– Vi har alle mye å vinne på at språkbruker den offentlige debatten er skikkelig. Vi skal argumentere for saken, ikke beskrive hverandre, sier Hansen.

GRILLET: Under partilederdebatten i Arendal tirsdag ble statsminister Erna Solberg presset til å svare på PST-spørsmål. Statsministeren har i ettertid kalt journalister «blodtørstige» i jakten på informasjon.

Grande er også fornøyd med statsministerens presisering av uttalelsen.

– Mediene har en klar plikt til å grave i Sandberg-saken, og det er politikernes plikt å tåle dette. Jeg er uenig i at politikere skal legge media til hovedfiende, og ikke tåle at vi har gravende journalistikk, sier «medieministeren».