Google vil la deg sjekke om du er deprimert

Søkegiganten har samarbeidet med the US National Alliance on Mental Illness om prosjektet, som i første omgang kun blir tilgjengelig for amerikanske brukere, melder BBC.

Brukere som søker etter «depresjon» vil bli bedt om å ta PHQ-9-testen, for å sjekke om de er klinisk deprimerte, og eventuelt hvor stor depresjonen er.

– Jeg syns det er vemmelig at søkegiganten velger å oppsamle data på denne måten. Dette er en strategi Google bruker for å bygge merkevaren på, og de som tar testen blir en aktiv deltaker i deres forretningsmodell, sier informasjonsleder i Mental Helse, Anlov P. Mathiesen.

MENTAL HELSE: Informasjonsleder i Mental Helse, Anlov P. Mathiesen, mener at slike tester fører til flere feildiagnoseringer. Foto: Privat

– Flere feildiagnoseringer

Mathiesen sier at det er blitt en eksplosjon blant mennesker under 18 år som lider av depresjon, og at tilgjengeligheten på slike tester gjør at det blir flere feildiagnoseringer.

– Vi jobber for de brukerne som er ordentlig syke og når det blir sånne store trender som gjør at de som er lei seg for og for eksempel ha mistet noen blir diagnostisert, så er det på bekostning av de om faktisk trenger hjelp, sier han.

– Når slike tester er altfor tilgjengelige blir det større diagnoseringer. En test er kun et ørlite supplement og ikke noe man kan stille en diagnose ut ifra, sier han.

– Skal ikke erstatte fagfolk

I et blogginnlegg hvor nyheten ble annonsert i går forklarer Google at testen ikke er ment for å erstatte profesjonelle fagfolk innen psykisk helsevern, men som en metode for å hjelpe folk med å oppsøke riktig hjelp raskere.



– Selv om dette verktøyet kan hjelpe, er det viktig å merke seg at PHQ-9 ikke er et unikt verktøy som skal gi diagnosen, skriver Google i innlegget.

Videre forklarer de at resultatet på testen kan gjøre samtalen med en lege enklere. De opplyser også at all informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Mathiesen mener det generelt sett er dumt å bruke for mye av slike tester.

– Jeg vil tørre å påstå at tester rettet mot depresjon brukes mer og mer, og det er en uting for det er en lettvin måte å få tiden til å gå i terapisammenheng. Det er som å hoppe bukk over dypere innsikt.

– Men kan denne testen hjelpe noen?

– Det er godt mulig at noen vil få nytte av testen. Men jeg mener at hver gang store kommersielle aktører gjør små og store tiltak for å engasjere brukere, så er det for å innhente data, sier han.