Google overvåker folks pornovaner

Forskerne bak en ny studie har sjekket 22.484 pornografiske nettsider og funnet tegn som tyder på at 93 prosent av disse «lekker» opplysningene om pornosurfingen din til et utenforstående selskap. I snitt blir du overvåket av ni selskaper hver gang du går inn på en pornoside med cookies. Noen av selskapene er store internasjonale selskaper vi vanligvis ikke forbinder med porno.

Studien slår blant annet fast at Google overvåker 74 prosent av sidene de har analysert, Oracle overvåker 24 prosent, mens Facebook overvåker 10 prosent. Oracle er et selskap som blant annet setter sammen profiler og selger opplysninger om nettbruk.

Aner ikke hva opplysningene blir brukt til

MISJONÆR TIL BESVÆR: Teknologijournalist Martin Gundersen i NRKbeta tror de fleste mener egen søkehistorikk på pornosider tilhører privatsfæren. Foto: NRK

Teknologijournalist Martin Gundersen i NRKbeta har skrevet flere saker om sporing og overvåking på nett. Han sier opplysningene om pornosurfehistorikken din kan inngå i en unik nettleserprofil med opplysninger om alt annet du også har gjort på nett. Det kan være for eksempel hva du har kjøpt eller solgt på nett, hvor du har oppholdt deg og hva annet du har surfet på og når.

– Hva brukes informasjonen til?

– Den som visste det. Det er vanskelig å si nøyaktig hva det brukes til, men det brukes blant annet til markedsføring, analysere trender og å lage profiler av oss brukere. Det som er interessant, er at dette viser at også pornovaner bakes inn i den store annonse- og overvåkingsdelen av internett som man har veldig liten innsikt i hvordan brukes, sier Gundersen.

Det spesielle er at informasjon om personlig pornosurfing går rett inn i den mest intime og private sfæren for de aller fleste.

– Dette er ikke det samme som å kjøpe en genser på nett. Det er mye mer spesifikt og dypt personlig, sier Elena Marin fra Microsoft Research, én av forskerne bak rapporten, til New York Times.

DYPT PERSONLIG: Forsker Elena Marin ved Microsoft Research mener overvåking av pornovaner går lenger inn i den private sfæren enn overvåking av annen nettrafikk. Foto: Isak Ladegaard

Det er Gundersen enig i.

– Dette vil føles mer ubehagelig enn mye annen overvåking ettersom det handler om noe mange av oss gjør men ikke snakker med andre om. Jeg tror ikke mange ønsker at surfehistorikken deres på porno skal komme ut. Det er noe som skjer på soverommet, ikke noe du vil spre til hele verden, sier teknologijournalisten.

Samtykke og beskyttelse

De fleste pornosidene som er sjekket i studien, har en såkalt «privacy policy». De krever samtykke til bruk av cookies som gjør at du helt eller delvis kan reservere deg mot overvåking. Ifølge forskerne er imidlertid vilkårene skrevet så komplisert at man må ha to års universitets- eller collegeutdannelse for å forstå vilkårene.

De mener også det er svært vanskelig å finne ut hvilke selskaper som faktisk overvåker bruken din på de forskjellige sidene.

Det finnes imidlertid måter å beskytte seg på.

– Man kan blant annet installere nettlesertillegg som for eksempel Privacy Badger, Ghostery eller Disconnect. De nekter nettleseren din å laste inn innhold fra tredjepart der du selv bestemmer hvem som får tilgang til informasjonen, sier Gundersen.

Både Google og Facebook benekter overfor New York Times at potensiell informasjon som samles inn av deres systemer blir brukt til å lage profiler som lager personalisert reklame.

Studien er utarbeidet av forskere fra Microsoft Research, Carnegie Mellon University og University of Pennsylvania.