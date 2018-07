Godt voksne menn dropper båtførerprøven

Båtførerprøven er et sertifikat for å kunne føre fritidsbåt under 15 meter.

Gjelder personer født 1.1.1980 eller senere og som skal føre båt med mer enn 25 hestekrefter eller over åtte meter lengde.

Kvalifikasjonsbevis utstedt i annen EØS-stat, er gyldig i samsvar med bevisets innhold.

I dag er det firmaet Norsk Test AS som utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet.

(Kilde: Sjøfartsdirektoratet)