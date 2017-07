Gode tider for makrellfisket

Fiskerne er spesielt glade for at det i år er stor makrell langs hele kysten. I fjor slet låssetterne veldig med at det var mye småmakrell, skriver Fiskeribladet.

Notfiskerne i lukket gruppe under 13 meter kan i år fiske om lag 7.100 tonn makrell. Med en anslått snittpris per kilo på 13 kroner, betyr det en samlet fangstverdi på over 90 millioner kroner.

Åpen Gruppe, båter under 11 meter uten faste kvoter, kan i år fiske 650 tonn.

Fritidsfiskerne har en egen kvote på 100 tonn som kan fiskes med not, garn eller snøre. Det betyr en antatt fangstverdi på 1,3 millioner kroner for fritidsfiskerne.

Kystflåten kan fiske 45.316 tonn makrell, mens ringnotflåten kan fiske når 182.000 tonn og trål om lag 10.000 tonn.

Til nå er knapt 5.000 tonn av en samlet kvote på 238.000 tonn fisket.