Gode råd til deg som har fått sommerjobb

I disse dager ansettes det sommervikarer over hele landet.

Jordbær modner. Restaurantene fylles. Det trengs mer arbeidskraft.

Men Arbeidstilsynet bekymrer seg. Etter over ett år med pandemi og økt arbeidsledighet frykter de at flere skal bli utnyttet i sommerjobben.

Det er fortsatt rift om jobbene, og mange vet ikke hva de har rett på.

Fem råd til deg som skal ut i sommerjobb Ekspandér faktaboks Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om: Arbeidstid Lønn Oppsigelsestid Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.

Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid.

Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som kan være viktig for helsa og sikkerheten din.

Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom du er under 18 år skal du ha pause i minst én halvtime, helst sammenhengende, om arbeidstiden er over fire og en halv time. Kilde: Arbeidstilsynet

Fant brudd i 63 prosent av tilsynene

– Det er viktig at de unge vet hva de har krav på og hva deres rettigheter er når de for første gang kommer seg ut i arbeidslivet, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Ett år med mange permitterte kan føre til mange godtar dårligere arbeidsforhold enn de har krav på, mener Vollheim.

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Hun påpeker at Arbeidstilsynet følger godt med på bransjer med stor andel unge arbeidstakere fordi de er risikoutsatt.

– Serveringsbransjen er en av de bransjene med en stor andel unge. Der har vi gjennomført over 2000 tilsyn i perioden 2018 til 2020. Vi fant brudd i 63 prosent av tilsynene, sier direktøren.

De fleste brudd skyldes mangler ved skriftlige arbeidskontrakter. Arbeidskontrakten skal inneholde opplysning om lønn, overtidsbetaling, når du skal jobbe, hvor lenge du skal jobbe. Du har også krav på skikkelig opplæring.

Er bekymret for utnyttelser

Vollheim oppfordrer unge å si ifra til sjefen om noe er galt. Hun sier det også er viktig å bli kjent med egne rettigheter som arbeidstakere.

– Vi er også bekymret for at arbeidstakere ikke tør å si ifra om det skulle være noe galt. Nå er det mange permitterte som har lyst på jobb og det er en gruppe arbeidsgivere som ønsker å utnytte den situasjonen, advarer Vollheim.

Bjarne Lagesen er ungdomsrådsgiver i LO og leder av LOs sommerpatrulje. Han er også bekymret for flere brudd på arbeidsfolks rettigheter i sommer.

Bjarne Lagesen, ungdomsrådsgiver i LO. Foto: Trond Isaksen / LO

– I fjor så vi en økning på 6 prosent i andelen bedrifter som hadde brudd. I de bedriftene vi besøkte fant vi brudd i 45 prosent av arbeidsplassene, sier Lagesen.

Han sier de så en økning i at folk fik vaktlister langt senere enne det de har krav på.

– Det er svært oppsiktsvekkende. Vi skal følge godt med på det i år. Man skal egentlig få vaktlister 14 dager før start slik at man har tid til å planlegge fridager, sier Lagesen.

Serveringsbransjen skiller seg ut. LO fant regelbrudd på 55 prosent av arbeidsplassene i restaurantbransjen.

– Hele 20 prosent får ikke vaktlistene når de skal ha det. Nesten 13 prosent får ikke overtidstillegg i restaurantbransjen. Generelt ser vi en høyere brudd-prosent der enn i de andre bransjene, opplyser ungdomsrådsgiveren.

16-åringer jobbet i 14 timer

– Jeg har vært bort i en situasjon der mange 16-åringer jobbet for en bedrift som blant annet graver grøfter. Det viste seg at mange av dem jobbet mange lange dager, mellom 12 og 14 timer om dagen. Det er klare regler for hvor lenge personer under 18 år kan jobbe, sier Lagesen.

Om du er under 18 år skal du ikke jobbe over åtte timer om dagen. Men mange er glad for jobben de har fått, og vil ikke klage.

– Mye av det handler om at arbeidsgivere ikke er klar over lovene selv. Vi vil ikke lage bråk for dem som jobber, men veilede dem og fortelle dem hva som er lovverket, sier Lagesen.