Gloppen: Kvinne kan ha blitt utsatt for det giftige stoffet ricin

Politiet fikk melding om saken lørdag klokken 8.35.

– Politiet fikk melding cirka klokken halv ni i morges om at en person var blitt utsatt for et stoff som heter ricin, eller muligens var utsatt for dette, sier operasjonsleder Tore André Brakstad til NRK.

Jourhavende jurist i Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere om noen er siktet i saken.

Ricin utvinnes av kastorbønner fra kristpalmen. Illustrasjon: BERND THISSEN / AFP

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer enn det som er kommunisert fra operasjonssentralen. Vi jobber helt innledningsvis i etterforskningen, sier hun til NRK.

Vedkommendes leilighet er sperret av og vil bli videre håndtert med bistand av politiets nasjonale beredskapsressurser, opplyser politiet

Tar ingen sjanser

Brakstad sier til NRK at de ikke tar noen sjanser før de har avklart hva slags stoff det er snakk om.

– I rette formen er dette stoffet så potent og giftig at det må håndteres av folk med spesialkompetanse. Selv om vi ikke har fått 100 prosent bekreftet at det er i sin farligste form, så tar vi de forholdsreglene og har dermed fått bistand fra de nasjonale beredskapsressursene.

– Vedkommende ivaretas av helsepersonell. Utover dette er det politiet som håndterer saken, sier ordfører Leidulf Gloppestad i Gloppen kommune

Ifølge politiet er det ikke fare for den øvrige befolkningen.

Det vil bli opprettet sak som etterforskes videre av Sunnfjord politistasjonsdistrikt.

Får bistand fra Østlandet

Innsatsleder Joachim Malterud. Foto: Benedikte Grov / NRK

Eiendommen er sperret av i påvente av at politiet får bistand fra spesialister.

– Det er kontroll på de folkene som har og kan ha blitt eksponert for stoffet.

Det vil nå komme kompetanse fra østlandet for å ta en befaring på huset og eiendommen for å avgjøre hva som skjer videre i saken, sier innsatsleder Joachim Malterud til NRK.

Det er ventet at de vil komme til stedet i helikopter ved 14-tiden.

– De vil ta seg inn på eiendommen og gjøre sine undersøkelser. Det gjøres med sikte på å gjøre det trygt å være på eiendommen i etterkant, sier Malterud.

Han sier det så langt ikke er fare for omgivelsene. Brann- og helsevesenet har nå dratt fra stedet, mens politiet blir værende.

Huseier: Surrealistisk

NRK har snakket med mannen som eier huset og som har leid det ut til kvinnen.

– Jeg må klype meg i armen. Det er helt surrealistisk. Jeg ble oppringt av brannvesenet i dag morges og fikk beskjed om å kle på meg godt, ta med mobilen og sette meg i bilen for å holde varmen, forteller han til NRK.

– Da jeg kom ut på tunet forstod jeg at det var blodig alvor.

Da var området sperret av og brann, ambulanse og legebil var kommet til stede.

Mannen bor til vanlig et annet sted i fylket, men var i huset i morges da han ble oppringt.

– Heldigvis hadde jeg ikke barna med meg. Jeg er glad for at leietakeren min ser ut til å komme fra det med livet i behold, sier mannen.

Ingen behandling

Ricin kan utvinnes av kastorbønner fra den lovlige planten kristpalme.

Giften forårsaker indre blødninger og ødelagte organer. Formen kan være væske, pulver eller krystaller uten spesiell smak. Den er nevnt i Guinness rekordbok som «mest dødelig».

– Ricin er svært farlig på grunn av den høye giftigheten. Ett milligram kan være nok til å ta livet av et voksent menneske ved inhalasjon eller injeksjon. Inntar man giften ved svelging er dødelig dose cirka ett gram, sier forsker Bent Tore Røen ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) til NRK.

– Ricin virker ved å forhindre proteinsyntesen i kroppens celler. De første symptomer oppstår etter noen timer i form av kvalme, oppkast og diare. Ved inntak av dødelige doser vil dødsårsak til slutt være organsvikt, sier Røen.

Pustes giften inn, dør man fordi åndedrettet blir lammet.

Det kan derfor brukes som masseødeleggelses- og terrorvåpen, enten ved direkte utsprøyting i luften eller som tilsetning til drikkevann eller matvarer, ifølge Store Norske leksikon.

Giften kan påvises på åstedet, men ikke spores i offeret. Ricin er billig og forholdsvis enkelt å produsere.

– Det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot ricinforgiftning, sier Røen.

Lovlig i Norge

I 2018 ble et helt nabolag i Bergen sperret av etter at stoffet og en mindre mengder bønner ble funnet i en leilighet i byen.

I 2011 døde en mann i Tromsø etter å ha fremstilt giften hjemme hos seg selv.

Selv om planten er lovlig i Norge, sluttet de fleste plantesentrene og blomsterbutikkene å selge den for flere år siden.

Frem til 2007 ble den brukt som prydplante i gågata i Fredrikstad.