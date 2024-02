«Golsfjellet: GLATT!».

Slik samanfattar Statens vegvesen køyreforholda på Golsfjellet fredag.

Der er det fleire vogntog som ikkje vågar å køyre vidare på grunn av glatta, opplyser Vegvesenet.

Glatta skapar òg trøbbel fleire andre stader i Sør- og Midt-Noreg

Fleire fjellovergangar i Sør-Noreg er òg stengt fredag kveld. Slik er stoda på fjellovergangane rundt klokka 21.45:

Rv. 7 Hardangervidda: Stengt

Fv. 50 Hol–Aurland: Stengt

Rv. 15 Strynefjellet: Stengt

E6 Dovrefjell: Stengt

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Stengt grunna ras. Ny vurdering laurdag morgon

Golsfjellet: Svært glatt

Venabygdsfjellet: Stengt

Tyin– Årdal: Stengt

Krossen–Haukeli: Stengt

Hunnedalsvegen: Stengt

Vikafjellet: Stengt

E16 Filefjell: Ope

E134 Haukelifjell: Ope

Fleire av vegane kan verte stengt i ei god stund framover.

Statens vegvesen trur at E6 over Dovrefjell kan vere stengt heilt fram til sundag, medan vegane over Hardangervidda og Hemsedalsfjellet kan vere stengt fram til høvesvis tysdag og måndag.

Bergensbanen er dessutan stengt etter eit steinras, og nattoget til Oslo er innstilt, skriv Bergens Tidende.

Eit nytt uvêr er nemleg venta, og fleire vegar og fjellovergangar kan verte stengt.

Uføreseieleg i helga

– Det vert lokale variasjonar, seier Nils Karbø, leiar for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

For store delar av landet vert det uføreseieleg på vegane dei neste to døgna.

– Me har sett på ekstra mannskap, men med den store skredfaren og overhengande fare for store skred, kan me ikkje lova opne vegar. Me fylgjer situasjonen nøye, seier Karbø.

E6 over Dovrefjell er ein av fleire vegar som er stengt fredag kveld. Foto: Statens Vegvesen

Nedbøren og vinden vil minke fram mot sundag, og det vert kaldare. Faren for skred er likevel framleis stor.

Vegvesenet oppfordrar trafikantar til å vurdera om dei må reisa eller ikkje.

Politiet i Innlandet oppfordrar òg folk til å køyre etter forholda. Dei har førebels ikkje meldt om nokre alvorlege ulukker, men seier at nokre vogntog har sklidd av vegen.

Vert ringt ned

Vegtrafikksentralen har merka mykje pågang frå bilistar fredag.

– Sidan klokka 12 har me fått cirka 600 telefonar. Det er mykje meir enn vanleg, då får me kanskje ein tredjedel av det, seier trafikkoperatør Stian Gullvåg til NRK.

Dei skriv på X/Twitter fredag kveld at dei er overbelasta grunna alle som ringer inn for å fortelje om vanskelege køyreforhold.

Dei aller fleste telefonane kjem frå sør i Trøndelag.

I Midt-Noreg er det fare for vassplaning, steinsprang og isnedfall fleire stader, ifølge Vegvesenet.