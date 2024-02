Glatte vegar, kolonnekøyring og stengde fjellovergangar

«Golsfjellet: GLATT!».

Slik samanfattar Statens vegvesen køyreforholda på Golsfjellet.

– Per no er det ope og nystrødd i Gol, seier Annie Serup, trafikkoperatør i Statens vegvesen til NRK laurdag morgon.

– Men når det er sagt, folk må køyra etter forholda. Det er mykje snø og store brøytekantar som no byrjar å tina. Dette vatnet har lett for å renna ut i vegen.

I store delar av landet har stormen «Ingunn» blitt erstatta av nytt uvêr. Det skaper glatte vegar og trøbbel fleire stadar i Sør-, Midt- og Nord-Noreg.

Brannvesenet og ei redningsskøyte blei sendt til Rønvik marina i Bodø i morgontimane:

Stengde fjellovergangar

E6 over Dovrefjell er opna igjen etter å ha vore stengd natt til laurdag.

Samtidig er E6 over Saltfjellet i Nordland stengd. Det er venta at den er det til lunsjtider.

i Saltdal er Rv77 stengt på svensk side.

Slik er stoda laurdag morgon:

Rv. 7 Hardangervidda: Stengd

Fv. 50 Hol–Aurland: Stengd

Rv. 15 Strynefjellet: Stengd

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Stengd grunna ras.

Golsfjellet: Svært glatt

Venabygdsfjellet: Stengd

Tyin– Årdal: Stengd

Krossen–Haukeli: Stengd

Hunnedalsvegen: Stengd

Vikafjellet: Stengd

E16 Filefjell: Kolonnekøyring

E134 Haukelifjell: Kolonnekøyring

Fleire av vegane kan vere stengde i ei god stund framover. Vegtrafikksentralen ber folk vurdere om dei kan droppe køyreturen.

Foto: Statens Vegvesen

Det har også kome ein del ras fleire stader, både i Sør-Noreg og i Sogn og Fjordane.

Det er stor skredfare over heile landet. NVE melder om oransje og raudt farevarsel.

Sto fast i over to timar

Også på mange mindre vegar har det vore veldig glatt.

Marius Helge hadde vore på jobb på Orkanger i Trøndelag da han blei ståande fast i over to timar på Bjørnlivegen. Han prøvde å snu, men sklei mot rekkverket.

Foto: John. J. Storholt

Hegle måtte vente til det blei strødd før han kom seg heim til Bjørnli.

Uføreseieleg i helga

– Det vert lokale variasjonar, seier Nils Karbø, leiar for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

For store delar av landet vert det uføreseieleg på vegane dei neste to døgna.

– Me har sett på ekstra mannskap, men med den store skredfaren og overhengande fare for store skred, kan me ikkje lova opne vegar. Me fylgjer situasjonen nøye, seier Karbø.

E6 over Dovrefjell er ein av fleire vegar som blei stengd fredag kveld. Foto: Statens Vegvesen

Nedbøren og vinden vil minke fram mot søndag, og det vert kaldare. Faren for skred er likevel framleis stor.

Vegvesenet oppfordrar trafikantar til å vurdera om dei må reisa eller ikkje.

Vert ringt ned

Vegtrafikksentralen har merka mykje pågang frå bilistar fredag.

– Sidan klokka 12 har me fått cirka 600 telefonar. Det er mykje meir enn vanleg, då får me kanskje ein tredjedel av det, seier trafikkoperatør Stian Gullvåg til NRK.

Dei skriv på X/Twitter fredag kveld at dei er overbelasta grunna alle som ringer inn for å fortelje om vanskelege køyreforhold.

Dei aller fleste telefonane kjem frå sør i Trøndelag.

I Midt-Noreg er det fare for vassplaning, steinsprang og isnedfall fleire stader, ifølge Vegvesenet.