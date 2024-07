Gjør samme jobb i samme bedrift: Ansatte i Norge er sykere enn i Sverige

I alle typer næringer er nordmenn sykere enn sine svenske kolleger. I bedrifter med virksomhet i begge land er sykefraværet blant ansatte langt høyere i Norge enn i Sverige.

Selv i banksektoren, som er kjent for sin lave ledighet, er norske ansatte sykere enn i nabolandet.

Og ifølge Nav tilpasser svenskene seg norsk fraværsnivå når de flytter over grensen. Les også OECD: Urolig for økende sykefravær – kaller sykelønnen «svært sjenerøs»

3,5 prosent i Sverige – 7,1 prosent i Norge

En av bedriftene med store forskjeller i sykefravær på hver side av grensen, er Posten Bring.

PÅ TERMINALEN: I Posten Bring Norge er sjansen større for at ansatte sykemeldes. Foto: Vilde Midtbø Ulsten / NRK

– Sykefraværet i Bring Sverige var i fjor på 3,5 prosent, mens det i Norge var på 7,1 prosent. Det forteller Kenneth Pettersen, fungerende kommunikasjonssjef i Posten Bring.

I mange år har sykefraværet i Posten Bring vært høyere i Norge enn i Sverige og Danmark, selv om arbeidsoppgavene er ganske like.

FRAVÆR I POSTEN: Konst. kommunikasjonsdirektør, Kenneth Pettersen. Foto: Posten

– I Sverige består bemanningen i hovedsak av terminal- og lagerarbeidere. I Norge har Posten Bring i tillegg store grupper postbud og sjåfører, opplyser Pettersen.

Høyt sykefravær i togselskap

Også i togselskapet VY er forskjellene betydelige.

I fjor var sykefraværet hos VY-gruppens ansatte i Norge på 8,6 prosent. Fraværet i Sverige var 6,6 prosent. Mens fraværet i Sverige har falt litt siden i fjor, er tallet det samme for Norge, så langt i år.

– Det ser ut som om langtidsfraværet er der det er størst forskjell mellom Norge og Sverige. Selv om forskjellene absolutt er til stede når det gjelder korttidsfravær også. Det skriver Kaja Rynning Moen, pressevakt i VY i en e-post til NRK.

Moen understreker at VY har iverksatt en rekke tiltak. Det jobbes med inkludering, mangfold og sikkerhet, for å få ned fraværet. Så langt har de ikke lyktes.

Et kjent fenomen

Selv om Storebrands virksomhet i Norge har lite fravær, er de ansatte her sykere enn svenske kolleger i selskapet.

– Våre egne sykefraværstall i Storebrand konsernet viser 3,4 prosent i Norge og 2,4 prosent i Sverige. Det uttaler Tove Selnes, i Storebrand.

STARTET PROSJEKT: Storebrand har startet prosjekt med bedrifter for å få arbeidstakere raskere tilbake i jobb, forteller HR-direktør Tove Selnes. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

– Dette er en svært sammensatt problematikk, men vi kommer ikke unna at vi må se på sykelønnsordningen i landet vårt. Folk blir jo ikke sykere bare av å komme over grensa, sier Selnes.

Hos Nav er ikke statistikksjef Ulf Andersen særlig overrasket over at folk med samme jobb i samme konsern er sykere her til lands.

– Det er et kjent fenomen at sykefraværet i Norge er svært høyt, og betydelig høyere enn i de andre nordiske landene, uttaler Andersen.

Sånn har det vært i en årrekke. Andersen peker på betydningen av den norske sykelønnsordningen:

– Vi vet at svensker som bor og jobber i Norge har tilnærmet det samme sykefraværet som nordmenn. Sykefraværet til svenske arbeidstakere er altså høyere i Norge enn det er i Sverige. Det tyder også på at de ulike ordningene i landene spiller en vesentlig rolle.

KLAR TENDENS: Statistikksjef i Nav, Ulf Andersen, sier svensker blir mer sykmeldte når de flytter til Norge. Foto: NAV

I Norge er arbeidstakere mer sykemeldte enn i alle sammenlignbare land, opplyser Nav.

Sykefraværet er fremdeles høyere enn før koronaen. Tallene viser også at fraværet øker blant unge kvinner. Lidelsen i sterkest vekst er det som kalles «lettere psykiske lidelser».

LO: – Inkluderingsmaskin

Selv om LO, sammen med NHO, går inn for å utrede endringer i sykelønna, er de skeptiske til å sammenligne Norge med Sverige.

– Det blir håpløst å sammenlikne sykefraværet på tvers av land, med så forskjellige velferdsordninger. Sykelønnsordningen i Norge er en inkluderingsmaskin, mens den i andre land heller er en ordning som skyver folk ut av arbeidslivet. Det relevante tallet å se på er nivået på sysselsettingen. Der er Norge i verdenstoppen. Det uttaler 2. nestleder i LO, Steinar Krogstad.

VIL IKKE SVEKKE SYKELØNNA: LOs andre nestleder Steinar Krogstad og leder Peggy Hessen Følsvik. De sier ja til å utrede endringer, men vil ikke svekke sykelønna. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tall fra SSB viser at sysselsettingsgraden i Sverige er 82,4 prosent, mens den i Norge er 81 prosent.

Også OECD setter det høye sykefraværet i sammenheng med det de kaller en «svært sjenerøs» sykelønnsordning.

For Norge troner også listen for pengebruk på sykelønn. Norge bruker nesten fire ganger mer enn OECD-snittet, og nesten dobbelt så mye som nummer to på listen.

Selv om LO ikke avviser enhver endring i sykelønna, advarer de mot prisen for lavere fravær.

– Prisen for et lavere sykefravær vil ofte være at flere faller ut av arbeidslivet. Og prisen for bedre inkludering og høyere sysselsetting vil være høyere sykefravær. Du kan ikke høste gevinsten av den ene, uten å betale prisen med den andre, sier LO-nestleder Krogstad.

NRK har kontaktet til sammen 12 store bedrifter med virksomheter både i Sverige og i Norge. Ikke alle ønsker å gi informasjon om ulikhetene i sykefravær per land. Noen viser til ferietid og mangel på tilgang til tallene.

Avtale om arbeidslivet skal forhandles Partene i arbeidslivet har inngått en avtale - IA-avtalen - om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

Denne høsten skal innholdet i IA-avtalen reforhandles.

Den første IA-avtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet ble inngått i 2001 og er fornyet flere ganger siden.

Utgangspunktet for avtalen er et inkluderende arbeidsliv.

Det er enighet om at det er nødvendig å redusere sykefraværet og frafall fra arbeidslivet. Selv om alle er enige om målet, går ikke fraværet ned i de fleste bedrifter.

I dag tar Staten regningen for langtidsfravær, mens bedriften tar utgiftene for korttidsfravær.

LO og NHO er åpne for endringer i avtalen, men LO avviser enhver svekkelse av ytelsene til arbeidstaker.

Sykefraværet i Norge er fremdeles høyere enn før pandemien og unge kvinner, også uten barn, er mer sykemeldte enn tidligere.

Den siste IA-avtalen ble ingått i januar 2019 gjelder alle virksomheter, og gir muligheter for å få bistand fra NAV Arbeidslivssenter.

Alle forslag om en mindre sjenerøs sykelønnsordning har så langt blitt nedstemt.

– Det er ingenting som tyder på at nordmenn er sykere enn andre nasjonaliteter. Tvert imot har vi generelt god helse i befolkningen sammenlignet med mange andre, sier statistikksjef Andersen i Nav.