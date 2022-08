Gjør dyr engstelige for å få «likes»: – Dyrene kan utvikle angst

Du har kanskje sett katten som får en sterk reaksjon når eieren plutselig ser ut som en katt med kattefilter.

Eller apen som får sjokk når den våkner til en person som skremmer den med en maske. Eller hunden som er så utkledd at den ikke kan bevege seg.

Videoene som er ment som underholdning, er et økende problem på sosiale medier. Det mener organisasjonen World Animal Protection, som har skrevet rapport om fenomenet.

En person som har tatt på seg en maske og gir en ape et sjokk. Videoen er trukket fram som et eksempel i rapporten. Du trenger javascript for å se video. En person som har tatt på seg en maske og gir en ape et sjokk. Videoen er trukket fram som et eksempel i rapporten.

Kaller det «systematisk dyremishandling»

Det er en form for tortur, slår rapporten fast.

– Dyrene forstår ikke intensjonene til de som gjennomfører dette, det kan virke «morsomt» for personen, men for dyret oppleves det som livstruende, sier Nedim Buyukmihci, professor i veterinærmedisin og en av forfatterne bak rapporten.

Gruppen har hentet 195 videoer fra sosiale medier for å synliggjøre alvoret av det rapporten omtaler som systematisk dyremishandling.

– Kan utvikle angst

Veterinær Trude Mostue har lest rapporten.

I videoene ser vi oppstilte situasjoner hvor reaksjonene til dyrene blir framprovosert, sier hun.

– Jeg har over lengre tid reagert på videoer som dette, og synes det er rart at det ikke har vekket sterkere reaksjoner tidligere. Det er en respektløs behandling av dyr, sier hun.

For brukerne kan det være vanskelig å gjennomskue om videoene er dyremishandling fordi det ikke er snakk om fysisk vold mot dyret. Psykisk vold, hos mennesker og dyr, kan sette seg og gi problemer og angst senere, sier Mostue.

– Gjør noen dette ofte mot et dyr, kan dyret utvikle en atferd som kan relateres til angst, sier Mostue.

Hunder blir skremt av en falsk tiger. Du trenger javascript for å se video. Hunder blir skremt av en falsk tiger.

– Forstår ikke ironi eller humor

Å skremme dyr med vilje er veldig lite hensiktsmessig, og kun for vår egen forlystelse, sier Sasja Rygg, veterinær og kommunikasjonsansvarlig i Anicura.

Dyr skjønner ikke ironi eller humor slik som mennesker, og dyrene har ikke mulighet til å forstå hvorfor mennesker gjør dette mot dem, sier hun.

– Vær den trygge personen i dyret sitt liv. Still deg selv spørsmålet: Er det dette en trygg voksen gjør? Hvis svaret er «tja», dropper du det, oppfordrer Sasja Rygg. Foto: Privat

– Dyrene har jo ingen mulighet til å forstå, vi kan ikke forklare med ord. Hvis det er vi, eierne som påfører dem disse overraskelsene og de utrygge situasjonene, blir de ekstremt utrygge, for det er oss dyrene ser til, sier Rygg.

Hun er heller ikke tilhenger av de mer uskyldige bildene og videoene vi ser på Instagram og Snapchat.

– Å pynte et dyr fordi det passer sitt eget antrekk for dagen har ingenting med dyrevelferd å gjøre. Det kan kanskje virke uskyldig og morsomt å ta bunad på hunden 17. mai, men da hindrer vi den i sin egen naturlige atferd.

– Det hindrer dem i å for eksempel kommunisere med andre dyr, fordi de bruker hele kroppen. De har mange dempende signaler som de ikke får vist om de er påkledd, og det er uheldig fordi de kan komme opp i situasjoner der de misforstår hverandre, sier Rygg.

Ett av eksemplene som blir trukket fram i rapporten.

Gjør ikke nok

Ifølge rapporten er dyrevideoene særlig problematiske på YouTube, hvor folk deler, liker og kommenterer positivt. Jo flere likes, jo mer penger kan brukerne tjene, og jo flere videoer lages.

Ifølge World Animal Protection gjør ikke plattformene nok for å fjerne innholdet.

Danmarks Radio, som omtalte rapporten tidligere forrige uke, har vært i kontakt med YouTube.

– YouTube tillater ikke innhold som er voldelig eller krenkende overfor dyr. Etter en gjennomgang av de nevnte kanaler, har vi fjernet innhold og lukket to kanaler for å overtrede retningslinjene for grafisk eller voldelig innhold, sier kommunikasjonssjef i Google Danmark, Jesper Vangkilde til DR.

– Rapportér videoene

– Det å skremme dyr med brå lyder, vann, stygge masker, det er ikke noe gøy, sier Lise Kleveland i Dyrevernalliansen. Foto: Dyrevernalliansen

– Noen av de hendelsene er alvorlige, at man skremmer en ape med en slange. Det er veldig skremmende for et dyr som har en slange som en naturlig predator, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen

World Animal Protection råder folk til å rapportere og anmelde videoene om de støter på dem på nettet.

Kleveland understreker at Norge har en lov som sier at det er forbudt å utøve vold mot dyr.

– Det innbefatter også psykisk vold. Grove overtredelser kan være straffbart i Norge, sier hun.

Hun oppfordrer også folk til å melde ifra til det sosiale mediet det gjelder når de ser videoer som dette.

– Mange har retningslinjer mot det og er helt avhengige av tips.